Haftalık Bağımsız Gazete 01 Nisan 2020
Kültür Sanat
Gülümseten kitaplar
Gülümseten kitaplar
Kültür Sanat
Şimdi sanal sanat zamanı!
Şimdi sanal sanat zamanı!
Gündem
"Komşuluk gibisi yok"
Edebiyat Hayatından Hatırlamalar
Oktay Rifat: Bir Kadının Penceresinden
Oktay Rifat: Bir Kadının Penceresinden

Özel sektörden kamuya destek

Kadıköy Belediyesi, 65 yaş üstü Kadıköy sakinlerinin evden çıkmadan gündelik ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri, emekli maaşlarını evden alabilmeleri için kamu ve özel sektörle ortaklaşa çalışıyor

Özel sektörden kamuya destek
GazeteKadıköy

65 yaş üstü Kadıköy sakinlerinin evlerinden çıkmadan gündelik ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri, emekli maaşlarını evden alabilmeleri için zabıta ve güvenlik ekiplerinin, PTT ve ilgili banka şubelerinden çektikleri emekli maaşlarını sahiplerine ulaştırıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere verilen talimat kapsamında oluşturulan ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’ tarafından belirlenen 65 yaş üzerindeki yurttaşlara emekli maaşları ve ihtiyaçları Kadıköy Belediyesi’nin zabıta ekipleri ve polisler eşliğinde teslim ediliyor. Kamunun bu işbirliğine ikinci el araç alım firması VavaCars da Kadıköy Belediyesi’ne tahsis ettiği 5 araçla destek veriyor.

Kadıköy Belediyesi 65 yaş üzerindeki özellikle de yalnız yaşayan yaşlılar ve engelli bireyler için eve sıcak yemek dağıtımı yapıyor. Kadıköy Belediyesinin mutfağında hazırlanan yemekler, paketlenerek Kadıköy Belediyesi personelleri tarafından evlere teslim ediliyor. Eker ve Sek firmaları da yemeklere içecek desteği veriyor.

İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.