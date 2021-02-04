Özel okul zammına veliler tepkili

Özel okulların yaptığı zamlara veliler tepki gösterdi. Özel Okul Velileri Platformu sözcüsü Özgür Özkan, “Velilerin bir kısmı çocuklarını özel okuldan alarak devlet okuluna verdi” diyor

Korona virüsünün değiştirdiği süreçlerin ilk sıralarında eğitim geliyor. Yaklaşık bir yıldır yüz yüze eğitimin yapılamadığı okullarda sınıflar uzun zamandır boş kalmış durumda. Fakat her şeye rağmen okullardaki eğitimler devam ediyor. Yeni öğretim yılı için özel okul ücretleri de belirlendi. Veliler uzaktan eğitime geçildiği için öğrencilerin okulların imkanlarından faydalanamadığını belirterek ücretlerin düşürülmesini isterken, eğitim kurumları zam oranlarının yasal çerçeve ile belirlendiğini belirtiyor. Konuyla ilgili Özel Okul Velileri Platformu sözcüsü Özgür Özkan ile görüştük.

TAVAN ORANDA ZAM

Platform sözcüsü Özgür Özkan özel okulların tüm konulara ticari bir gözle baktıklarını söylüyor: “Yemek, kitap, servis, kıyafet gibi her hizmetten ayrı ayrı para kazanma hırsları sistemi tıkanma noktasına götürdü. Salgın sürecinde ise ek hizmetlerin fahiş fiyatlarla satılması ve üstüne üstlük zorunlu tutulması haksızlığına, uzaktan eğitime yüz yüze eğitim ücreti alınması haksızlığı da eklendi. Özel okulların korona virüsü sürecinde giderlerinin azalması kamuoyunda sıkça gündeme geldi. Özel okullar, elektrik, doğal gaz, su gibi giderlerinin azalması yanında, bir özel okulun en büyük gider kalemi olan öğretmen maaşlarının yüzde 60’ını da kısa çalışma ödeneğinden karşılayarak giderlerinde çok ciddi bir azalma sağladı. Pandemi koşullarına rağmen velilerden yüz yüze eğitim ücreti almaya, üstüne bir de tavan orandan zam yapmaya devam ettiler.”

“SALGININ YÜKÜ PAYLAŞILMALI”

Korona virüsü yükünün tamamen velilerin sırtına yüklenmesinin haksızlık olduğunu, bu yükün özel okul ve veli arasında paylaşılması gerektiğini belirten Özkan, “Veliler olarak, özel okulların uzaktan eğitim döneminde kullanamadığımız fiziksel ve sosyal olanakları için ödediğimiz ücretlerin iade edilmesini istiyoruz. Uzaktan eğitim döneminde özel okullardan faydalandığımız tek hizmet uzaktan verilen müfredat aktarımıdır. Yani uzaktan eğitimde devlet okulundan farklı olarak aldığımız bir hizmet yok. Almadığımız hizmetin ücretinin iadesini istemek de en doğal hakkımız” diyor. Özel okulların zam tavanının yönetmelikte yer alan bir hesaplama yöntemiyle belirlendiğini ve bu yıl için bu hesaplamadan çıkan sonucun yüzde 24,75 olduğunu belirten Özkan, şöyle devam ediyor: “Özel okul velilerinin çok büyük bir bölümü maaşlı çalışan orta gelir grubundaki insanlar. Bunların önemli bir bölümü banka kredisi kullanarak, imkânlarını sonuna kadar zorlayarak çocuklarını özel okulda okutmaya çalışıyor. Orta gelir grubundaki velilerin maaş artışlarının yüzde 8-10 seviyesinde seyrettiği bir ortamda, özel okulların her yıl yüzde 15-20 gibi tavan orandan zam uygulamalarının veliler için ne kadar sürdürülebilir olduğunun takdirini kamuoyuna bırakıyoruz.”

“EĞİTİM EŞİT OLMALI”

Zamların temelinde özel okulların yeterince denetlenmemesi olduğunu belirten Özkan, “Velilerin bir kısmı özel okulların bu haksız uygulamaları nedeniyle ve uzaktan eğitime yüz yüze eğitim ücreti ödemek istemediğinden çocuklarını özel okuldan alarak devlet okuluna verdi. Hatta bu yönde talepler giderek arttığından olsa gerek, özel okuldan devlet okuluna nakiller özel okulların kayıt yenileme ve erken kayıt dönemlerinde sınırlandırıldı. Bu da işini ve gelirini kaybeden velilerimiz için ciddi bir mağduriyet oluşturdu. Eğitim en temel anayasal haklardan biri. Eğitime erişim ve fırsat eşitliği konularında ülkedeki tüm çocuklarımızın hakları gözetilmeli; her çocuk milli eğitim olanaklarından maksimum düzeyde faydalanabilmeli.” diyor.

“KADIKÖYLÜ VELİLERDEN DESTEK BEKLİYORUZ”

Özel Okul Velileri Platformu sözcüsü Özgür Özkan, Kadıköy’deki velilere de şu cümlelerle seslendi: “Bizler özel okulları düşman olarak görmüyoruz. Ancak dişimizden tırnağımızdan artırdığımız, türlü zorluklarla kazandığımız paraları kullanmadığımız olanaklar için ödemeyi haksızlık olarak değerlendiriyoruz. Kadıköy’deki velilerden de özel okul velileri olarak yaşadığımız sorunlara dair destek bekliyoruz. Özel okulların yönetmelik ihlalleri başta olmak üzere haksız tüm uygulamalarına karşı çıkmalarını, bu konuda birlikte hareket etmelerini bekliyoruz.”