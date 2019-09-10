Özel Kalem Müdürü Kadıköy’den

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’ne, 14 yıl boyunca Kadıköy Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü ve Gazete Kadıköy’ün Yayın Kurulu üyeliğini yapan Kadriye Kasapoğlu atandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Özel Kalem Müdürlüğü görevine uzun yıllar Kadıköy Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğünü yapan ve gazetemizin yayın kurulunda yer alan Kadriye Kasapoğlu’nu atadı.

1980 tarihinde İstanbul'da doğan Kadriye Kasapoğlu, Okan Üniversitesi Yerel Yönetimler ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümlerinden mezun oldu. Kasapoğlu'nun 22 yıllık profesyonel iş hayatının 17 yıllık bölümü yerel yönetimler tecrübesine ait. Ayrıca Kasapoğlu, Marka Yönetimi Bölümünde lisans eğitimine devam ediyor.

Kasapoğlu, 14 yıl boyunca Kadıköy Belediyesi'nde; Özel Kalem Müdürlüğü, Kültür, Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevlerini birlikte yürüttü. 14 yılı aşkın süreyle Gazete Kadıköy Yayın Kurulu'nda görev yapan Kasapoğlu, 2015-2019 yılları arasında Camser Aş. Genel Müdür Yardımcılığı görevi ile kurumsal ilişkilere ait süreçleri yürüttü. Aynı süre içerisinde, Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği'nin (SODEM) İstanbul koordinatörlüğü görevini üstlenen Kasapoğlu'nun çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üyeliği bulunuyor. Kasapoğlu, evli ve bir çocuk annesidir.