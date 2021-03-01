Bugün toplanan ve yasaklarla ilgili önemli kararların çıkması beklenen Kabine Toplantısı öncesi Kadıköy’de eylem yapan esnaf, “Oyalama değil işimizi istiyoruz” diyerek hükümete seslendi

Aylardır dükkânları kapalı olan esnaf ve zor günler geçiren kafe ve bar çalışanları, bugün yine Kadıköy’de eylemdeydi. Süreyya Operası önünde toplanan grup adına yapılan açıklamada, “HES koduyla toplu taşıma araçlarına biniliyor, kapalı yerlere giriliyorsa, siyasi partiler kongre yapabiliyorsa, kafeye, bara ve lokantaya da gidebilir. İş yerimizi HES kodu uygulamasıyla açın. Deniliyor ki açılsa bile kapasite yüzde 30’a düşecek. Bu personel kapasitesinin de yüzde 30’a düşmesi demek. Sektörümüz için Kısa Çalışma Ödeneğini ve ücretsiz izin nakdi desteğini yıl sonuna kadar uzatın. İşten çıkarma yasağı da sektörümüz açısından yıl sonuna kadar uzatılmalı. Aksi takdirde kitlesel bir işsizlik söz konusu olabilir. Sektörümüzdeki esnafın vergi ve SGK ödemeleri de yıl sonuna kadar uzatılmalıdır.” denildi.

“YA AÇLIKTAN YA KORONADAN”

Açıklamaya katılarak destek veren HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm ise, “Binlerce insan açlık ile karşı karşıya, birçok insan intihara başvuruyor. Sermayenin cebine para konuluyor, vergi borçları siliniyor. Halka ise ya açlıktan ya da koronadan öleceksiniz diyorlar.” ifadelerini kullandı.

AKP kongrelerinin ‘lebaleb’ dolu olmasını eleştiren Gülüm, “Halaylar çekiliyor, şenlikler yapılıyor korona bulaşmıyor ama halk bir eylem yapmak istediğinde bir hak talep ettiğinde korona var diyorlar!” şeklinde konuştu.

“İNSANLAR İNTİHAR EDİYOR”

“Davullarla zurnalar ile kongre yapıyorlar dans ediyorlar” diyen kafe-bar çalışanı Cemal Bilgin de “Bu kadar adaletsizlik olmaz. İşçiler hayatını nasıl idame ettiriyor sormuyorlar mı, bu insanlar nasıl geçiniyor?” dedi.

Bilgin, “Bu yoksulluk ile insanlar intihar ediyor, bu insanlara hiç mi acımıyorsunuz, Kod-29 ile işten atıldım, kiramı ödeyemiyorum ne yapacağım ben?” diyerek hükümete seslendi.

“KÇÖ KOMİK BİR RAKAM”

Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ)'nin komik bir rakam olduğunu söyleyen Kent Emekçileri Dayanışması'ndan Mehmet Yılız ise, “İktidarın hiç bir anlamda katkısı olmuyor. KÇÖ adında komik bir tutar veriliyor. İsletmelerin açılmasını istiyoruz. Alışveriş merkezleri dolu, kongreler devam ediyor. Koronanın yayılması bizim suçumuz gibi gösteriliyor. İktidar ne haliniz varsa görün diye bakıyor bize.” diyerek, tedbirlerin alınıp mekânların açılması gerektiğine dikkat çekti.

Eylemde müzik yapmalarının engellendiğini belirten BEKSAV Eşbaşkanı Canan Kaplan da, "Ağzına kadar dolu kongreler yasaklanmazken, bizim sokakta 5 dakika 10 dakikadan fazla kalmamız yasaklanıyor. Biz aslında sahibinin sesi müzisyenler olsaydık, bu kapılar ardına kadar bize açılır, bu sokaklar ardına kadar bizim olurdu." dedi.