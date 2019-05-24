Oy ve Ötesi gönüllü kayıtlarını açtı

Oy ve Ötesi, 23 Haziran Pazar günü tekrarlanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimi için gönüllü kayıtlarını açtığını duyurdu

Şeffaf ve denetlenebilir seçim hedefi doğrultusunda biraraya gelen gönüllülerden oluşan Oy ve Ötesi, 2014 yılından beri tarafsız ve bağımsız şekilde faaliyetlerini yürütüyor. Oy ve Ötesi, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen Mahalli İdareler Genel Seçimleri de dâhil olmak üzere toplam 8 seçimde, yaklaşık 250 bin gönüllüsüyle Türkiye’nin dört bir yanında varlık gösterdi.

31 Mart 2019 seçimleri sonrası İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanı seçimlerinin tekrarlanmasına yönelik kararın, birçok yönüyle hukuk güvenliğine zarar verecek ve seçmenler nezdinde seçimlere ilişkin hukuki süreçlerdeki belirliliği ve öngörülebilirliği zedeleyecek pek çok soru işareti yarattığını belirten Oy ve Ötesi, duyurusunda “Tarafsız ve bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olarak tüm bu yaşananlara rağmen demokratik, şeffaf, güvenilir ve hukuka uygun seçim talebimizi yineliyoruz. 30 Mart 2014 tarihli yerel seçimlerden başlayarak bugüne kadarki tüm seçimlerde sorumluluk aldığımız gibi, İstanbul'da tekrarlanacak seçimde de aynı demokratik amaçlarla görevimizin başındayız. Her zaman olduğu gibi bugün de odağımızda seçim sonuçları değil, süreçlerin yasalara uygunluğu ve şeffaflığı var. 23 Haziran'da İstanbul'da yenilenecek Büyükşehir Belediye Başkanı seçimleri için gönüllü kayıtlarımızı açtık. Gönüllü olmak isteyen herkesi aramıza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Oy ve Ötesi, seçim günü uygulamalarının mevzuata uygun şekilde gerçekleşmesi amacıyla seçimlere ilişkin bilgi birikimini ve tecrübelerini de vereceği eğitimlerle gönüllülerine ve tüm seçmenlere bir kez daha aktaracak.

Önceki seçimlerde olduğu gibi 23 Haziran'da da ücretsiz mobil uygulaması aracılığıyla seçimlerde ihtiyaç duyulabilecek tüm bilgi ve dokümanları seçmenlerin erişimine hazır bulunduracağını ifade eden Oy ve Ötesi, herkesin uygulama aracılığıyla sandık sonuç tutanağı fotoğraflarını Türkiye Tutanak Teyit (“T3”) sistemine gönderebileceğini belirti. Ayrıca, elde edilen tutanaklardaki sayısal verilerin, bu seçimde de T3 sistemi aracılığıyla kontrol edileceği duyuruldu.

Kaydınızı oyveotesi.org adresinden yapabilir, kayıtla ilgili sorularınız için Oy ve Ötesi'ne kayit@oyveotesi.org adresine e-posta göndererek ulaşabilirsiniz.

