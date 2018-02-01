Otobüs durağa daldı: 3 kişi öldü

Kaza, Doktor Eyüp Aksoy Caddesi üzerinde sabah 9.30 sıralarında meydana geldi. Ataşehir-Çakmak Mah- Kadıköy seferini yapan 13 numaralı halk otobüsü, önündeki otobüsü sollamak isterken hızla otobüs durağına girdi.
Haydarpaşa Numune Hastanesi durağında bekleyen 5 kişiden 3’ü olay anında yaşamını yitirdi. Yaşamını yitirenlerden 2’sinin kadın olduğu öğrenildi.
Hızla durağa giren otobüsün de camları patladı. Otobüs yolcularının çoğu camların patlaması nedeniyle yaralandı. Çok sayıda yaralı Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kadıköy-Harem yolu trafiğe kapatılırken olay yerinde inceleme sürüyor.