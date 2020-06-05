Otobüs bileti fiyatları ikiye katlandı

Otobüs firmaları, karayolları yolcu taşımacılığında ilan edilen tavan ücret tarifesine göre zam yapınca bilet fiyatları eskiye oranla ikiye katlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 14 Mayıs’ta yayınladığı tebliğ ile karayolları yolcu taşımacılığında getirilen tavan ücret uygulamasıyla otobüs yolcu bilet fiyatlarına yüzde 100-150 arasında zam geldi. Bakanlık tarafından belirlenen tavan ücret uygulamasının amacı, “Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 salgını nedeniyle uygulanan tedbirler sonucunda karayoluyla yurtiçi yolcu taşımacılığı yapan firmalarımızın üstlenmek zorunda kaldıkları ilave maliyetler dikkate alınması olarak” açıklanmıştı.

Tüketiciyi Koruma Derneği (TükoDer) tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu tebliğ nedeniyle otobüs bilet fiyatları yüzde 100 ila yüzde 150 oranında arttı. Açıklamada gidilecek kilometre mesafesine göre fiyat belirlendiğinden bazı otobüs firmalarının kilometreyi kısaltan otoyol üzerinden kilometre hesabı yaparak ücretin belirlenmesi yerine, otoyol öncesi uzun olan kara yolu kilometresini baz aldıkları, fiyatlar arasında farklılıkların olduğu ve bazı firmaların otoyol ücretlerini de bilet fiyatlarına yansıttıkları belirtildi.

Daha önce 75-80 TL olan İstanbul-Ankara biletlerinin fiyatı 160 TL’ye çıktığının belirtildiği açıklamada dikkat çeken diğer bilet fiyatları şöyle: İstanbul- Giresun 275-340 TL. İstanbul- Bursa 100 TL, İstanbul- İzmir 170 TL, İstanbul- Sivas'a 250 TL.

MALİYET TÜKETİCİYE YÜKLENEMEZ

Haftalar boyu evlerinde ve işsiz kalan yurttaşların bu bilet fiyatlarını ödemekte zorlandıklarına dikkat çekilen açıklamada uygulamanın Anayasanın 172. Maddesine aykırı olduğu hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi: “Vatandaşların şikayetlerinin dikkate alınarak, ivedi olarak pandemi öncesi uygulamaya dönülerek, otobüs fiyatlarının mart ayı başındaki fiyatlara çekilmesini, yolcu kapasitesinin düşürülmesi nedeniyle de yüklenilen ek maliyetler için geçici bir süre otobüslerin kullandığı mazotlarda KDV’nin sıfırlanması, otoyol ve köprülerden ücretsiz geçişlerinin sağlanması, otogarlardan giriş çıkış ücretlerinin sıfırlanması 83 milyon tüketici adına talebimizdir.

Covid-19 salgınının ekonomik maliyeti tüketicinin sırtına yıkılamaz, salgın nedeniyle hane geliri düşen vatandaşlarımızın açlığa terk edilmesi kabul edilemez. Ucuz, kaliteli ulaşım tüketicinin evrensel hakkıdır. Anayasanın 172 maddesi gereği devleti, “tüketicileri koruyucu” önlemleri almaya davet ediyoruz. “