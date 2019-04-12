Haftalık Bağımsız Gazete 12 Nisan 2019
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Osman Hızlan son yolculuğuna uğurlandı

Kadıköy Belediyesi’nin “kurucu başkanı” Osman Hızlan son yolculuğuna uğurlandı

Osman Hızlan son yolculuğuna uğurlandı
Gazete Kadıköy

Kadıköy’de 1984-1989 yılları arasında görev yapan ve Kadıköy’ün seçilmiş ilk belediye başkanı olan Osman Hızlan, 9 Nisan Salı akşamı saat 20.00 sıralarında tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetmişti. 79 yaşında olan Hızlan, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Kadıköy’e birçok alanda hizmet veren Hızlan ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Hızlan için Erenköy Galip Paşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, eski Kadıköy Belediye Başkanları Aykurt Nuhoğlu ve Selami Öztürk ile CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin de  katıldı. Başkan Odabaşı, Hızlan’ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Hızlan’ın cenazesi kılınan namazın ardından Feriköy’de bulunan aile kabristanına defnedildi.

Etiketler; #osmanhızlan #kadikoy #kadıköybelediyesi #şerdildaraodabaşı
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