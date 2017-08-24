Ölümler kader değil

Göztepe'de bir beton mikserinin sebep olduğu kazada bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Kadıköy Belediye Başkanı Nuhoğlu, “Bu kamyonların için daha kaç kişinin ölmesi gerekiyor?” diye sordu. Ulaşım uzmanı Doç. Dr . İsmail Şahin de trafiğe çıkan hafriyat kamyonlarının boyutlarının şehir içi ulaşıma uygun olmadığını vurguladı

Kadıköy’de devam eden kentsel dönüşüm şehir içi ulaşımda hafriyat kamyonlarının ve beton mikserlerinin daha fazla görünmesine neden oluyor. Ancak bu ağır tonajlı araçlar trafikte kontrolsüz ilerlediği için şimdiye kadar İstanbul genelinde 26 kişinin ölümüne neden olan kazalar yaşandı.

Bu kazaların en sonuncusu ise 18 Ağustos Cuma günü Göztepe’de oldu. Göztepe Köprüsü'nde Turan Demirkaya yönetimindeki bir beton mikseri köprü üzerinden bariyerleri aşarak seyir halinde bulunan Samet Toraman’ın sürdüğü 34 LY 7746 plakalı aracın üstüne uçtu. Araçta bulunan Ergani Özcan’ın hayatını kaybetti, diğer yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazaya müdahale eden vincin elektrik direğine çarpmasıyla ufak çaplı bir patlama yaşanırken kurtarılma anını izleyen 2 vatandaş da yaralandı.

‘’KAÇ KİŞİNİN ÖLMESİ GEREKİYOR?’’

Bir kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin açıklama yapan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, hayatını kaybeden yurttaşın ailesine sabır, yaralananlara acil şifalar diledi. Nuhoğlu, Kadıköy gibi bir ilçe sürekli inşaat kamyonları kazaları ile gündeme geldiğini belirterek, şunları söyledi; ‘’Ülkenin tüm ekonomisini inşaat sektörü üzerine kurar ama inşaatlarla ilgili hiçbir önlem almazsanız olacağı budur. Geçtiğimiz yıl Suadiye’de seyir halindeki kamyondan betonların düşmesi sonucu yolda yürüyen Ayşe Altın isimli bir Kadıköylü hayatını kaybetmişti. Caferağa’da genç bir kızımızı kaybettik. Şimdi de yola beton mikseri devrildi. Şehrin ortasında böyle bir şeyi kabullenmek mümkün değil. Biz belediye olarak cumartesi ve pazar günleri hafriyat kamyonlarının çalışmasını yasakladık. Bunun dışında belediye olarak bu kamyonlara ceza yazma yetkimiz bile yok. Bu kamyonlarının trafikte denetlenmesi için defalarca çağrı yaptık. Değişen hiç bir şey yok. Bu kamyonların hızlarının, seferlerinin denetlenmesi ve gerekli işlemlerinin yapılması için daha kaç kişinin ölmesi gerekiyor?”

“ŞEHİR İÇİN UYGUN DEĞİLLER”

Yaklaşık son 2 yıldır hem Kadıköy’de hem de İstanbul’un genelinde bu tür kazaların sayısı artmaya başlamasını ulaşım alanında araştırmalar yapan akademisyen Doç. Dr İsmail Şahin’le konuştuk. Şahin’e göre hafriyat kamyonlarının sebep olduğu ölümlü kazaların artmasının birçok nedeni var. Kent genelinde inşa edilen büyük ölçekli yapılar ile kentsel dönüşüm projeleri kapsamında büyük hafriyat kamyonlarının kullanıldığını söyleyen Şahin, “Bu kamyonlar geçmiştekilere göre hem sayıca çok daha fazla hem de boyutları daha büyük. Üstelik yollarda çok daha hızlı hareket ediyorlar. Tüm bunlar, hafriyat kamyonlarının kazaya karışma olasılığını arttırıyor” değerlendirmesini yaptı.

“Şu an trafikte olan hafriyat kamyonlarının boyutları (uzunluk ve genişlikleri), kent içi yollarımızla uyumlu değil” diyen Şahin, büyük boyutlu kamyonların kırsal yollar ya da şantiye yolları için daha uygun olduğunu ancak bir seferde büyük hacimde taşıma yapabilmek için, yüklenici firma sahiplerinin büyük hafriyat kamyonlarını tercih ettiğini söyledi.

Kullanılan kamyonların manevra kabiliyetlerinin yüksek olduğunu dile getiren Şahin, ancak bu özelliğin belirli riskler yarattığını da ekledi. Şahin, “Bu özellikler sürücülere belirli bir sürüş esnekliği sağlamakta, ancak yoldaki diğer taşıtların ve yayaların güvenliğini tehlikeye atıyor. Kullanılabilecek ilave aynalarla sürücüye kamyonun çevresi hakkında daha fazla görüş olanağı sağlamak sürüş/manevra güvenliğini arttırabilir. Kamyon sürücüsünü yakın çevresindekiler hakkında uyaran algılayıcılar (sensörler) kullanmak da güvenliği arttırıcı önlemler arasında düşünülebilir” önerisinde bulundu.

“DENETİMLER ARTTIRILMALI”

İsmail Şahin kazaların önlenmesine yönelik alınacak tedbirleri ise şu şekilde sıraladı: “Düzenleme ve denetim gerek. Kentsel dönüşüm çalışmaları kent geneline yayıldığı için, hafriyat kamyonlarının gidiş-geliş güzergâhlarına ilişkin trafik düzenleme çalışmaları yapılmalı. Kamyonların kullanabilecekleri güzergâhlar, güzergâh boyunca uygulanacak hız sınırlamaları, çalışma izni saatleri gibi düzenlemeler il ve ilçe belediyelerinin yapacağı ortak çalışmalarla belirlenmeli ve trafik ekipleri tarafından sıkı bir şekilde denetlenmeli.”

SON 1 YILDA NELER OLDU?

Kentsel dönüşümle birlikte hafriyat kamyonlarının mahalle aralarına kadar girmesi, ölümlü “kazaları” da arttırdı. İşte son bir yılda meydana gelen kamyon kazaları:

13 Mayıs 2016: Kurbağalıdere ıslah çalışmaları kapsamında Yoğurtçu Parkı’ndaki hafriyatı taşıyan kamyon, üniversite öğrencisi Şule İdil Dere (23)’yi ezerek öldürdü.

19 Mart 2016: Göztepe Fahrettin Kerim Gökay Caddesi’nde karşıya geçmeye çalışan Hüseyin Özbudak (78)’a hafriyat kamyonu çarptı, Özbudak, hayatını kaybetti. Önce olay yerinden kaçan kamyon sürücüsü, daha sonra Göztepe Polis Merkezi’ne teslim oldu.

15 Haziran 2016: Suadiye Kaptan Arif Sokak’ta kaldırımda yürüyen Ayşe Altın (50), yanından geçen Gökmen K.’nın kullandığı kamyondan, ağaca takılarak düşen beton kalıplarının altında kaldı. Altın, olay yerinde hayatını kaybetti.

7 Ekim 2016: Caferağa Mahallesi Tuğlacı Emin Bey Sokak’ta seyir eden hafriyat kamyonu, Kayseri’den İstanbul’a mühendislik fuarı için gelen Özge Kandemir (22)’e çarpması sonucu öldürdü.

21 Ekim 2016: Erenköy Yakurtlar Sokak’t’ki inşattaki hafriyat kamyonu, yerin çökmesi sonucu devrildi. İnşaat işçisi Mehmet Demirkaya (66) devrilen kamyonun altında kalarak can verdi.

20 Temmuz 2017: Göztepe Tanzimat ve Taşmektep Sokak kesişiminde gerçekleşen olayda T.B idaresindeki hafriyat kamyonu, otorlu kurye Volkan Aydemir’i 836) ezerek öldürdü. Önce olay yerinden kaçan kamyon sürücüsü, bir saat sonra Göztepe Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.