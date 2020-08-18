Öğretmenler kazandı

Mahkeme, Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği’nin Kızıltoprak’taki tarihi köşkten tahliye edilemeyeceğine kesin olarak karar verdi

Fatma Şadiye Toptani tarafından 1952 yılında öğretmenlere bağışlanan ve 1967 yılından beri Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği tarafından dinlenme yurdu olarak kullanılan Kızıltoprak’taki tarihi köşk, Sultan Selim Hanı Kadim Vakfı’na devredilmişti. Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü devir işlemini gerekçe göstererek derneğin köşkü tahliye etmesini istemişti. Kamu yararına faaliyet yürüten Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği tahliye kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle dava açmış, İstanbul 4. İdare Mahkemesi de oybirliği ile verdiği kararla tahliye işlemini durdurmuştu.

TAHLİYE EDİLMEYECEKLER

Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü, karara itiraz ederek tekrar mahkemeye başvurdu. İtirazı değerlendiren İstanbul Nöbetçi İstinaf Dairesi, yürütmenin durdurulması isteminin kabul edildiğini ve bu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte bir sonuç oluşmadığı için söz konusu itirazı oybirliği ile kesin olarak reddetti. Bu karara göre Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği, tarihi köşkten tahliye edilemeyecek.

“RESTORASYON BAŞLAMALI”

Mahkeme kararını değerlendiren Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği Başkanı Erdoğan Kadir Karadeniz şöyle konuştu: “Derneğimiz 53 yıldır bağış şartına uygun olarak öğretmenlerin dinlenme yurdu olarak faaliyetlerini sürdürüyordu. Vakıflar Genel Müdürlüğü bahçeli köşkün Sultan Selim Hanı Kadim Vakfına ait olduğunu ve bizim de işgalci olduğumuzu iddia ederek 30 gün içinde köşkü tahliye etmemizi istemişti. İlgili mahkeme bizim savlarımızı yerinde, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Sultan Selim Hanı Kadim Vakfının verilerini yersiz buldu. Hak hukuk ve adalet talebimizi yineliyoruz. Bahçeli beyaz köşkün restorasyonunun yapılmasını istiyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğü dinlenme yurdunun restore edilmesi gerektiğini söylüyordu. Proje hazırlanmalı, restorasyon yapılmalı ve dinlenme yurdu daha faal olarak hizmetini sürdürmelidir. Öğretmenler ve dostları köşk ve bahçemizde dinlenmeye devam etmeliler.”

7 YIL ÖNCE KARAR VERİLMİŞTİ

Fatma Şadiye Toptani Öğretmenevi ve bahçesi 2014 yılında alınan kararla yenilenme gerekçesiyle kapatılmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ise 2013 yılında aldığı kararla tarihi yapının restorasyon projesinin uygun olduğuna karar vermişti. Ancak aradan 7 yıl geçmesine rağmen proje bir türlü başlatılamadı.

1991 yılında İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği arasında yapılan protokolle bahçeli köşkün Fatma Şadiye Toptani Öğretmenevi olarak işletilmesine karar verilmişti. Ancak 2014 yılında Öğretmen Evi “zarar ettiği” gerekçesiyle kapatıldı ve Validebağ Öğretmenevi’ne bağlandı.