Öğretmenler Günü, Kadıköy’de kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Kadıköy'de resmi tören gerçekleştirildi

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Kadıköy İskele Meydanı Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni yapıldı. Törene, Kadıköy Belediyesi adına Başkan Yardımcısı Ediz Zeyrek, Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Aslan, siyasi parti temsilcileri ve Kadıköylüler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenk sunma törenine geçildi. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında Erenköy Kız Anadolu Lisesi'nde de bir tören düzenlendi.

Törende, Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Aslan kürsüden kutlama mesajlarını paylaştı. Ardından öğrenciler sahnede Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi.