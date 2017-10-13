Kadıköy Belediyesi ve Marmara Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleşen 'Öğrenen Öğretmen Çalıştayı' kapsamında, belediyenin okul öncesi öğretmenlerine 2 gün boyunca alanında uzman akademisyenler tarafından eğitim verildi

Kadıköy Belediyesi ve Marmara Üniversitesi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği Öğrenen Öğretmen Çalıştayı da 6-7 Ekim tarihlerinde Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. 2 gün süren eğitim boyunca toplamda 12 saat olmak üzere alanında uzman 13 akademisyen 13 farklı konu başlığında okul öncesi öğretmenlere seminer verdi. Seminere Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Onur Temurlenk, Kadıköy Belediye Meclis Üyeleri, Lizbon Politeknik Ensititüsü'nden Prof. Dr. Dalila Lino, Kadıköy Belediyesi okul öncesi öğretmenleri ve Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi'ndeki öğrenciler de katıldı.

“KONUŞULMASI GEREKEN HUSUS EĞİTİM”

Çalıştayın açılış konuşmasını Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Onur Temurlenk yaptı. Ülke gündeminin ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmediğini söyleyen Temurlenk, “Ülkemizde konuşulması gereken en önemli hususlardan birisi eğitim. Eğitim başlığı altında önemli olan ve Türkiye'de derinlemesine çalışılması gerekenler konulardan biri de okul öncesi eğitim. Bu kapsamda uzun vadeli yapılan görüşmeler ve ön çalıştay sayesinde bugün yapacağımız çalıştayımıza başlıyoruz. Çalıştayın içeriğinin diğer bir önemi de yapılan tüm sunumlar kitapçık haline getirilecek ve hem Kadıköy içerisinde hem de diğer belediyelere de örnek olması açısından dağıtımı yapılacak. Bu süreci ne kadar gündemi getirirsek bu yönde o kadar da yol alacağımızı düşünüyorum. Çalışmaya en başından beri Marmara Üniversitesi bünyesinde destek veren başta Prof. Ozana Ural olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarına Kadıköy Belediyesi adına teşekkür ediyorum” dedi.

“KADIKÖY'ÜN KIYMETLİ ÇOCUKLARI”

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ozana Ural ise Kadıköy'ün kıymetli ve gelişime açık bir ilçe olduğunu belirterek, “Kadıköy'ün önemli bir özelliği var. Halkının taleplerinin olması. Daha fazla eğitim daha fazla kültür daha fazla spor daha fazla öğrenme istiyor. Kadıköy halkının bu taleplerine Kadıköy Belediyesi de başından beri cevap veren, talepleri karşılamak için çok çeşitli çalışmalar yapan bir belediye. Kadıköy Belediyesi'nin bu tavrından onur duyuyorum. Kadıköy Belediyesi, eğitim ve kültür çalışmalarına sistematik ve organize olarak başka bir konuyu daha dahil etti; okul öncesi eğitim. Artık erken çocukluk eğitiminin önemi biliniyor. Çünkü erken çocukluk eğitimi demek çocuğu okula hazırlamak, şans ve fırsat vermek demektir. Hem toplumsal bir amacı var hem de toplumsal eşitlik sunuyor. Bu düşüncelerle Kadıköy Belediyesi sayısı giderek artan anaokulları açmaya başladı. Bu anaokullarında da Kadıköy'ün kıymetli çocukları eğitiliyor. Çocuklarımıza daha iyi eğitim verebilmek için bilinen bir başka gerçek de öğretmenlerinizin de eğitim alması gerektiği. Yine bu düşüncelerle organize edilmiş çalıştayın çok verimli geçeceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Çalıştayın ilk gününde Prof. Dr. Dalila Lino Erken Çocukluk Yeni Yaklaşımlar, Prof. Dr. Gülden Uyanık Balat Değerler Eğitimi, Yrd. Doç. Dr. Ercan Mertoğlu Erken Çocuklukta Müzik Eğitimi, Yrd. Doç. Dr. Necla Tuzcuoğlu Cinsiyet Eğitimi, Dr. Hülya Bilgin Ailelere Rehberlik ve Oryantasyon, Öğr. Gör. Elif Küçükoğlu Fen ve Teknoloji Etkinlikleri, Doç. Dr. Özgül Polat ise İlköğretime Hazırlık başlıklı sunum gerçekleştirdi. Çalıştayın ikinci günüde ise Doç. Dr. Müge Yüksek Çocuğu Değerlendirme, Dr. Asude Balaban Dagal Erken Çocuklukta Düşünce Becerileri, Öğr. Gör. Esra Molu Toplumsal Cinsiyet Sosyalleşmesi: Oyuncak ve Çocuk, Dr. Fatma Özge Ünsal Reggio Emilia Yaklaşımı, Dr. Hilal İlknur Tunçeli Okul Öncesi Eğitim Programı, Arş. Gör. Zeynep Kılıç Hareket Eğitimi sunumu yaptı. Çalıştay boyunca yapılan tüm eğitimleri içeren bir kitapçık hazırlanılması da öngörülüyor. Çalıştay, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Onur Temurlenk'in katılımcılara sertifika, sunum yapan akademisyenlere de plaket vermesinin ardından son buldu.

Yrd. Doç. Dr. Ercan Mertoğlu: Eğitim yerinde durmuyor. Çocukların yaşadığı dünya her saniye değişiyor. Bu bağlamda yeni eğitim modellerinin öğretmenlere anlatılıyor olması hayati önem taşıyor. Çalıştaydan sonra öğretmenlerin gerek uygulamalarında gerekse çocuklara yaklaşımında çalıştayın izlerini görebileceğiz.

Prof. Dr. Gülden Uyanık Balat: Çalıştaylar her zaman farkındalığı arttırmaya yöneliktir. Çalıştayla birlikte alanında uzman öğretmenlerimizin farkındalığını biraz daha arttırmak istedik





Yrd. Do ç. Dr. Necla Tuzcuoğlu: 3-6 yaş döneminde çocuğa bazı temel şeyleri kazandırabilirsek eğer ileriki yaşantısındaki basamakları oluşturmuş oluyoruz. Bu yüzden okul öncesi öğretmenlerinin bilgileri ne kadar güncel olursa o kadar iyi oluyor. Çalıştayların düzenli olarak yapılması gerek.





“ÖĞRETMENLER DAHA BAŞARILI OLACAK”

Gazete Kadıköy olarak Lizbon'dan gelen akademisyen Prof. Dr. Dalila Lino ile özel bir röportaj gerçekleştirdik. Okul öncesi eğitimin önemine değinen Lino, “Okul öncesi eğitim aslında eğitimin basamağının en önemlisi oluyor. Hepimizin bildiği gibi çocukların beyni bu dönemde çok hızlı gelişir. Gelişim süreci de çok iyi değerlendirilmeli. Erken yaşta verilecek eğitim çocuğun şekillenmesinde büyük önem taşıyor. Çocuğun bu dönemde doğru bir eğitim alarak hayata bir adım önde başlamasını önemsiyoruz. İki günlük çalıştay çok büyük önem taşıyor. Her şeyden önce yerel yönetimin üniversiteyle işbirliğinde olması çok önemli. Çünkü okul öncesi öğretmenlerinin bilgilerini daima güncel tutması gerekir. Konunun uzmanlarından eğitimler alarak yeni bütün teknikleri ve eğitim metotlarını öğrenmeleri gerekir. Belediyenin bu hamlesiyle eminim ki öğretmenler daha başarılı olacak” dedi. Önceki ziyaretinde Kadıköy Belediyesi'nin yuvalarını gezme fırsatı bulan Lino'ya belediyenin yuvalarıyla ilgili düşüncelerini sorduk. “Kadıköy Belediyesi'nin yuvaları ilçe için çok önemli bir görevi yerine getiriyor.” diyen Lino, “Ziyaret ettiğimiz yuvalar arasında Bahriye Üçok Ekolojik Çocuk Yuvası'nda çocukların çevreyle ve doğayla ilişkilerinin pekiştiğini gördüğümde çok etkilendim. Çocuklar, doğayı hem deneyimleyerek öğreniyorlar hem de etkileşim içindeler. Çocukların gelişimleri açısından da çok önemli bir konu. Çocuklar, çevreye ve doğaya saygı ve sevgi duyar şekilde yetişecekler. Böyle güzel bir projenin dünyaya örnek olmasını ve diğer ülkelerdeki yerel yönetimlerin de çocuklarla doğayı birleştiren projeler yapmasını ümit ediyorum” şeklinde konuştu.