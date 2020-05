Öğrencilerin kafası karışık!

Online eğitim, uzaktan sınavlar, telafi eğitim düzenlemesi derken öğrencilerin kafası fazlasıyla karışmış durumda. Lise ve üniversite öğrencileri, eğitim sisteminde yaşanan değişiklikleri değerlendirdi

Korona virüsünün ülkemizde görülmesinin ardından ilk alınan tedbirlerden biri okulları geçici olarak tatil etmek oldu. İlk etapta uzaktan eğitime başlayan üniversite, ilk ve orta öğretim öğrencileri için kısa bir süre önce ‘Telafi Eğitim Düzenlemesi’ getirildi. TBMM’de kabul edilen yeni düzenlemede, salgın tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı. Yaz tatili konusunda endişeye kapılan öğrenciler için açıklama, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Selçuk, TBMM tarafından kabul edilen telafi eğitimi düzenlemesinin kısmi ve hızlandırılmış bir telafi süreci olduğunu belirterek, dönemin bütün bir şekilde tekrarı ya da yaz tatilinin ortadan kalkmasının söz konusu olmayacağını, çocukların yaz tatillerini doyasıya yaşamasını ümit ettiğini söyledi.

Alışılmışın dışında bir sistemle eğitimlerine devam eden öğrencilerin endişesi hala geçmiş değil. Biz de Gazete Kadıköy olarak lise ve üniversite öğrencileri ile konuştuk. Öğrenciler, hala devam eden uzaktan eğitim ve yaz döneminde uygulanması planlanan Telafi Eğitimi Düzenlemesi hakkında görüşlerini aktardı.

“ALINAN KARARLAR TUTARSIZ”

Mehmet Sadık Durusoy: Uzaktan eğitim sisteminden pek fazla verim alamıyorum. Çünkü öğretmenlerimizden birebir aldığımız eğitim ile televizyondan veya bilgisayardan aldığımız eğitim arasında çok fark var. Sorduğumuz soruların cevabını alamıyoruz, alsak bile çoğu zaman bizi tatmin edecek düzeyde olmuyor. Okulda aldığımız eğitimle uzaktan eğitim sistemi arasında farklar olacağını biliyorduk fakat şu an anlayabileceğimiz düzeyde çok az konu anlatılıyor. Ayrıca öğrenciler olarak yaz tatilimizin kısıtlanmasını istemiyoruz. Çünkü pek yararlı olmamakla beraber, okulda olmamız gereken saatlerde evde uzaktan eğitime devam ediyoruz. Alınan kararların tutarsız olduğunu düşünüyorum. Her şey normale döndüğü zaman öğrenciler okula gitmek istemeyecektir.

“SİSTEM, ÖĞRENCİLERİ ZORLAYACAK”

Ömer Turan Akkaya: Uzaktan eğitim okulun yerini tutmasa da içinde bulunduğumuz şartlarda yapılabilecek en mantıklı şey gibi duruyor. Bu noktada önemli olan şey uzaktan eğitimin yeterliliğidir. Uzaktan eğitimde verilen derslere dayanarak, o dersleri tekrardan okul ortamında almaya gerek kalmadan sınavlara hazır durumda olmamız gerekiyor. Bu konuda eksiklikler olduğunu düşünüyorum. Yani okula geri dönmeden eğitim sistemi tam anlamıyla rayına oturtulamayacak. Telafi eğitimi uygulandığı vakit yaz tatilimizin belli bir kısmını okulda geçireceğiz. Bu sefer hiç ara vermeden okul sezonuna geçiş yapmış olacağız. Uzaktan eğitim ve telafi sistemi ile birlikte eğitim aldığımız süre, normalde eğitim aldığımız sürenin üstüne çıkıyor. Bu sistemin öğrencileri zorlayacağını düşünüyorum.

“TEMEL KONULAR İŞLENİYOR”

Cansu Ahmetoğlu: Online eğitimin uzakta okuyan öğrenciler için büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Ancak verim konusuna gelirsek ne kadar verim alındığı tartışılır. İnternet kopuklukları yüzünden istediğimiz zaman istediğimiz soruyu soramıyoruz. Öte yandan kısıtlı bir süre verildiği için, dersi sadece temel konular üzerinden işlemek durumunda kalıyoruz. Şimdilerde ise yaz dönemini için getirilen telafi eğitimi düzenlemesi gündemde. Eğer virüs tamamen biterse, eğitimimizi okulda almak bizler için çok daha yararlı olur. Ancak bahsedildiği gibi iki haftalık bir eğitimle neyi ne kadar öğreneceğimiz merak konusu. Herkesin kafasının karışık olduğu şu dönemde öğrenciler olarak, bizi olumlu yönde etkileyecek kararların alınmasını istiyoruz.

“ BÖLÜK PÖRÇÜK İLERLİYOR”

Seyid Kuybu: Uzaktan eğitimde her ne kadar sistemsel sıkıntılar yaşansa da bazı durumlar açısından öğrencilere kolaylık sağladığı söylenebilir. Tüm şartlar ele alındığı zaman bölük pörçük ilerleyen eğitim sisteminin ve yaz döneminde yapılması planlanan telafi eğitiminin öğrencileri her anlamda zorlayacağını düşünüyorum.

“AÇIĞIN KAPATILMASI GEREKİYOR”

Betül Taş: Şimdilik uzaktan eğitim sisteminden memnun olduğumu söylemek istiyorum. Beni bu eğitim sisteminde üzen şey okul hayatımın bir dönemini uzaktan geçiriyor olmam. Okulumda dersler video şeklinde yükleniyor ve izlenmeye göre yoklama alınıyor. Staj sürecinde olan ve şu an için yapamayan arkadaşlarımızın daha mağdur ve üzgün durumda olduğunu düşünüyorum. Umarım onların bu eksiklikleri giderilir. Yazın, kaybedilen dönemimiz telafi edebiliriz diye düşünüyorum. Bunu düşünerek bir imza kampanyasına katıldım fakat pek umutlu değilim. Çünkü yaz tatilini okulda geçirmek istemeyen pek çok öğrenci var. Fakat açığın bir şekilde kapatılması gerekiyor.

“HER ÖĞRENCİ FARKLI ETKİLENİYOR”

Dilara Hergenç: Online eğitime en erken geçen okullardan birinde eğitim görmekteyim. Bu süreç içerisinde eğitimden uzak kalmamak adına olabilecek en iyi çözüm buydu. Tabi ki okulda aldığımız eğitimin yerini tuttuğu söylenemez. Şu an, biz öğrencilerin kafasında oldukça soru işareti olan bir dönemdeyiz. Her üniversitenin aldığı kararlar ve uyguladığı sistem farklı olduğu için, bu süreçten her üniversite öğrencisinin farklı bir şekilde etkilendiğini düşünüyorum. Telafi eğitimi adı altında yazın okula gidip gitmemek büyük bir tartışma konusu. Ancak özellikle bu dönem mezun olacak olan üniversite öğrencileri için bir dönem daha okumak yerine yazın gerekli dersleri alıp mezun olmanın daha iyi olacağını düşünüyorum. Umarım bu günler oldukça az zararla atlatılır.