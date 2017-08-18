Öğrenciler yurtsuz kalmayacak

Kadıköy Belediye Meclisi’nin oy birliğiyle aldığı kararla, Kadıköy Anadolu Lisesi geçici pansiyon binasının yapımı için şartlı bağış hesabı açıldı. Toplanacak bağışlar pansiyon binasının yapımı için kullanılacak

Kadıköy’ün ve İstanbul’un köklü eğitim kurumlarından Kadıköy Anadolu Lisesi’nin yaklaşık 50 yıldır hizmet veren yurt binası, deprem riski taşıdığı, can ve mal kaybı tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle kapatıldı. Acilen yıkılması gerektiği tespit edilen yurt binasının yerine geçici pansiyon binası yapılması kararı alındı. Kadıköy Belediye Meclisi’nin 9 Ağustos Çarşamba günü yaptığı toplantıda Etüt Projeler Müdürlüğü’nün geçici pansiyon binasının yapımı ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün şartlı bağış hesabı açılması teklifleri görüşüldü.

Kadıköy Belediye Meclisi’nin oy birliğiyle aldığı kararla, Kadıköy Anadolu Lisesi geçici pansiyon binasının yapımı için şartlı bağış hesabı açılmasına ve toplanan bağışlarla okul bahçesinde bulunan boş alana Kadıköy Belediyesi tarafından 150 kişilik erkek ve 150 kişilik kız öğrencinin barınabileceği toplam 300 kişilik bir pansiyon binası yapılmasına karar verildi. Prefabrikten yapılacak geçici pansiyonun yanı sıra yemekhane ve mutfak eklentileri de inşa edilecek.

BAĞIŞ TOPLANACAK

Kadıköy Belediyesi’nin açacağı şartlı bağış hesabı Kadıköy Belediyesi, İstanbul Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki protokole göre düzenlenecek. Velilerin ve KALİD/KALEV’in topladığı bağışlar Kadıköy Belediyesi’nin açtığı şartlı bağış hesabına aktarılacak. Vakıfbank Hasanpaşa şubesinde açılacak hesapta toplanan bağışlar sadece yurt binasının yapımında kullanılacak.

Kadıköy Maarif Koleji Anadolu Lisesi Mezunları Derneği’nin(KALİD) yaptığı açıklamada “Projenin tüm unsurlarıyla ve eksiksiz olarak hayata geçirilmesi velilerin ve mezunların projeye sahip çıkması, destek vermesi ve bağış yapmasına bağlıdır. Toplanan bağış ölçüsünde donanım ve ek imkânlar çoğalacaktır”denildi.