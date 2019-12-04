Öğrenciler Kadıköy’deki forumda buluşacak

Türkiye’nin dört bir yanındaki öğrenciler, sorunlarını konuşmak için 8 Aralık Pazar günü Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde biraraya geliyor

Üniversite ve lise öğrencileri sorunlarını ve taleplerini konuşmak için Kadıköy’de buluşacak. Gençlik Komiteleri’nin düzenlediği forum 8 Aralık Pazar günü saat 12.00'de Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleşecek.

Ekonomik ve sosyal taleplerin dile getirileceği forumun çağrı metninde şu ifadelere yer verildi: “Nitelikli ve bilimsel eğitim alamayan, yurt yetersizliğinden yurtlarda kalamayan, burslardan yararlanamayan, geleceğini göremeyen, ayrımcılığa uğrayan, stajlarda sömürülen, güvencesiz çalışan, üniversitesi bölünüp sürgüne yollanan, eğitim ücretini ödeyemeyen, yalnızlaşan, kendi fakültesinde söz söyleyemeyen 13 milyondan fazla öğrenciyiz. Öğrenci Forumu’nu; üniversite ve lise öğrencileri başta olmak üzere, çeşitli gençlik kesimlerini bir araya getirmek ve gençliğin ekonomik, politik ve sosyal taleplerini, sorunlarını ve çözüm önerilerini konuşmak üzere organize ediyoruz.”