Öğrenci evi iftarına İmamoğlu sürprizi

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Fikirtepe’de ve Göztepe’de bir öğrenci evinde iftar sofralarına katıldı. İBB başkanı adayı İmamoğlu’nun sürpriz telefonu ise heyecan yaşattı

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Ramazan ayı boyunca iftarını farklı sofralarda açmaya devam ediyor.

Göztepe’de bir öğrenci evine konuk olan Şerdil Dara Odabaşı, üniversite öğrencilerinin kaldığı bir eve misafir oldu. Öğrencilerin arkadaşlarının da katılımıyla kalabalıklaşan sofranın gündeminde yenilenen İstanbul seçimleri ve gençlerin siyasete katılımı vardı. Öğrencilerin sorunlarını dinleyen Odabaşı, telefonunun hoparlörünü açarak gençleri önce CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile konuşturdu. Kaftancıoğlu ve Salıcı 23 Haziran seçimlerinde yeniden kazanacaklarını vurgulayarak gençlere ‘Her şey çok güzel olacak’ mesajı verdi. İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu da iftar yemeğine telefonla bağlandı. İmamoğlu’nun sesinin duyulması ile sofrada büyük bir sevinç yaşandı, gençler İmamoğlu’nun konuşmasını alkışlarla dinledi. İftarı birlikte açmak temennisinde bulunan İmamoğlu “O heyecanı ben de yaşamak isterdim. Kadıköy’e geldiğimizde sizlerle de kucaklaşırsak çok mutlu olurum. Başarılar diliyorum. Her şey çok güzel olacak” dedi.

HER GÜN BAŞKA BİR SOFRADA İFTAR

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Ramazan ayı boyunca çeşitli iftar davetlerine katılıyor. Fikirtepe’de bulunan Gümüşhane Kelkitliler Derneği’nin iftarına katılan Odabaşı, Kelkitli vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. Odabaşı, önceki gün de Fikirtepe Yeni Cami’de Fikirtepeli vatandaşlarla birlikte iftar açtı.