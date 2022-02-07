Haftalık Bağımsız Gazete 07 Şubat 2022
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Odabaşı’ndan bakanlığa ve TCDD’ye altı soru 

Tarihi istasyonlar için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TCDD’ye altı yeni soru yönelten Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Bu istasyonları ne olarak kullanmayı planlıyorsunuz?” diye sordu 

Odabaşı’ndan bakanlığa ve TCDD’ye altı soru 
GazeteKadıköy

Kadköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, ilçede atıl bırakılan Kızıltoprak, Feneryolu, Göztepe, Erenköy, Suadiye ve Bostancı tarihi istasyon binalarının Kadıköylülerin görüşünü alarak müze, kütüphane, kültür ve sosyal yaşam merkezine dönüştürmek üzere belediyeye tahsis edilmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na çağrıda bulunmuştu. Bu amaçla change.org isimli internet sitesi üzerinden de “Tarihi Tren İstasyonları Halkındır” başlığıyla imza kampanyası başlatmıştı.  İmza kampanyası devam ederken Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TCDD'ye altı yeni soru yöneltti. 

Tarihi tren istasyonlarının Kadıköy Belediyesi'ne verilmesi çağrısını yenileyen Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Bu istasyonları ne olarak kullanmayı planlıyorsunuz? İşletmeye vermek için düşündüğünüz vakıf yada dernek var mı? Kiralama yöntemi olarak neyi yöntem seçtiniz; Tahsis mi, ihale mi? Daha ne kadar susacaksınız?" diye sordu.

“SONUÇ ALANA KADAR DEVAM EDECEĞİZ”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TCDD'nin sessizliğinden dolayı eleştirilerde bulunan Kadıköy Belediye Başkanı, “Sonuç alana kadar devam edeceğiz. Onlar sessizliklerini korusa da mücadelenin ilk ayağını kazandığımızı düşünüyoruz. Eminiz ki, şimdi tarihi istasyonların restorasyonlarını yapmak için çalışıyorlar sessiz sessiz. Yakında çıkıp, ‘biz zaten yapacaktık’ diyecekler. Bu da bir kazanım. En nihayet derdimiz üzüm yemek.” ifadelerini kullandı. 

Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı, "Eğer Bakanlık ya da Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü restorasyon çalışmalarına başlamış ise, buraları kimin, ne olarak kullanacağını da planlamış olması gerek" diyerek şu sorularını yöneltti:

Restorasyon projelerini hazırladığınızı varsayarak;

-Bu istasyonları ne zaman restore etmeye başlayacaksınız?

-Ne olarak kullanmayı planlıyorsunuz?

-Bakanlık ya da genel müdürlük uhdesinde mi işletilecek?

-Kamu yararı anlayışınıza uygun olarak, işletmeye vermek için düşündüğünüz vakıf ya da dernek var mı? 

-Kiralama yöntemi olarak neyi yöntem seçtiniz; Tahsis mi, ihale mi?

-Daha ne kadar susacaksınız?

Etiketler; #tarihi tren istasyonları #Kadıköy Belediyesi #Şerdil Dara Odabaşı #kadıköy belediye başkanı
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