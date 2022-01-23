Odabaşı tren istasyonları için imza kampanyası başlattı

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Daha Odabaşı, yıllardır atıl ve metruk bırakılan tren istasyonlarının kültür ve sosyal yaşam merkezi olarak kullanılması koşuluyla Kadıköy Belediyesi’ne verilmesi için change.org üzerinden imza kampanyası başlattı

Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı, tren istasyonların müze, kütüphane, kültür ve sosyal yaam merkezi olarak kullanıması koşuluyla Kadıköy Belediyesi'ne devredilmesi için başlattığı imza kampanyasını sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile duyurdu. Odabaşı, istasyonların metruk bırakılarak birilerine peşkeş çekilmeye hazırlanıldığını savunarak, "Kent hafızamızın bu şekilde yok edilmesine asla izin veremeyiz, vermeyeceğiz" dedi.

“İSTASYONLAR KENT HAFIZASIDIR”

“Sevgili Kadıköylüler, kıymetli dostlar, bir kente kimliğini kazandıran en önemli özellik hafızasıdır. Bu hafızayı gelecek kuşaklara ve kültürlere aktarmanın tek yolu ise o hafızaya sadakatla bağlı olmak ve onu korumaktır. İşte hiçbiri birbirinin aynı olmayan, konumlandığı mahalleye özgün mimari yapısı ve koca bir yüzyılı deviren geçmişiyle tarihi tren istasyonlarımız Kadıköy kent hafızasının tam ortasında yer alır. Ankara’da oturan bürokratlar için öyle olmayabilir ama tren istasyonları bizin için anıları biriktirdiğimiz kumbaralarımız, hatıra defterimiz, geleceğimize bırakacağımız mirasımızdır.

“BİRİLERİNE PEŞKEŞ ÇEKİLMESİNE İZİN VEREMEYİZ”

Tarihi tren istasyonlarını sadece birer bina olarak görmek, içinden insanı koparmak, tarihimize ve geleceğimize yapılacak en büyük ihanettir. Kızıltoprak, Feneryolu, Göztepe, Erenköy, Suadiye ve Bostancı. Koruma statüsünde bulunan altı tarihi istasyonu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından önce işlevinden koparılarak ardından da yıkıntı halinde bırakılarak birilerine peşkeş çekilmeye hazırlanıyor.

Biz Kadıköylüler olarak tarihi tren istasyonlarımızın birilerine peşkeş çekilmesine, Haydarpaşa Gar mücadelesinde de gösterdiğimiz gibi, kent hafızamızın bu şekilde yok edilmesine asla izin veremeyiz, vermeyeceğiz.

“KADIKÖYLÜLER ADINA TALİBİZ”

Tam da bu yüzden Kadıköy Belediyesi olarak her bölgenin istasyonunu o bölgede yaşayan komşularımızın görüşlerini alarak müze, kütüphane, kültür ve sosyal yaşam merkezi haline getirmeye talibiz.

Bugün change.org üzerinden başlatmış olduğumuz bu imza kampanyası ile sizleri de bu süreçte Kadıköy Belediyesi’nin yanında olmaya davet ediyoruz. Ve bir kez daha yineliyoruz: Tarihi tren istasyonları halkındır."