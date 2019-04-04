Odabaşı: “İmamoğlu mazbatasını alana dek nöbet devam edecek”

Kadıköy Belediye Başkanı seçilen Şerdil Dara Odabaşı, seçim kurullarına yapılan itirazlar ve Kadıköy’de süren nöbetle ilgili açıklamalarda bulundu. Odabaşı, “Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak mazbatasını alana kadar nöbetimiz devam edecek.” dedi

İstanbul’un birçok ilinde olduğu gibi Kadıköy İlçe Seçim Kurulu’nda da itiraz edilen oyların yeniden sayımı ve sayım sebebiyle yapılan nöbet devam ediyor. Kadıköy İlçe Seçim Kurulu’nda 44 sandıktaki 600 civarında geçersiz oy yeniden sayılıyor. Bugün (4 Nisan Perşembe) 17.00 itibariyle 44 sandıktan 25’inin sayımı tamamlandı.

“İTİRAZLAR, HUKUKİ DEĞİL”

Kendisi de bir avukat olan Şerdil Dara Odabaşı, oylara yapılan itirazları yorumladı: “Bir hukukçu olarak burada bir açıklama yapmıştım; AKP’nin itirazları herhangi bir somut bilgiye, belgeye dayanmadan yapılan itirazlar ve bu itirazların herhangi bir geçerliliği yoktur diye. Ben il seçim kurulundaki hukukçuların da bu görüşte olacağını tahmin ediyorum. Çünkü hukuk evrensel bir normdur, soyut olan, belgelenmeyen itirazlar reddedilir.”

2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Ankara seçimlerini örnek gösteren Odabaşı, “2014 yılında Mansur Yavaş’ın girdiği seçimlerde CHP’nin yapmış olduğu itirazlar YSK tarafından bu gerekçeyle reddedilmişti. Bugün de aynı gerekçelerle reddedileceği düşüncesindeyim.” dedi.

“1 GÜN BİLE BEKLEYEMEYİZ”

Odabaşı, Kadıköy Belediye Başkanı olarak mazbatayı alma konusunda gelişme olup olmadığı hakkındaki soruya da şu yanıtı verdi: “Kadıköy’de ilçe belediye başkanlığına da itirazlar var. Ama biraz önce söylediğim gibi bunlar da soyut ve herhangi bir belgeye dayanmıyor. Bunun da bir hukuki süreci var, AKP’liler il seçim kuruluna da itiraz ettiler. Kadıköy’de aradaki fark yanlış hatırlamıyorsam 141 bin civarında. Onlar da bir şey olmayacağını biliyorlar. İlk günden beri söylüyorum; AKP zihniyeti Kadıköy’ü cezalandırıyor. Bizim 1 gün bile görevden kaçma lüksümüz yok, 1 gün bile geç göreve gelirsek bu bize üzüntü verir. Ama onlar ısrarla Kadıköy’e hizmet etmemizi istemiyorlar. Çünkü korkuyorlar ve korkmaya da devam etsinler.”

NÖBET DEVAM EDECEK

İstanbul’da tartışmanın odağında ise büyükşehir belediye başkanlığı için ortaya çıkan sonuçlar ve itirazlar yer alıyor. YSK rakamlarına göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu’nun mazbatası hala verilmedi. Odabaşı hem bu konuyla ilgili hem de süren nöbetle ilgili şöyle konuştu: “İstanbul’da bazı ilçeler sayım kararlarını kabul etti, bazıları da reddetti. Sayılan yerlerde de herhangi bir değişiklik olmuyor. Toplamda sadece 300-500 oy değişiyor. YSK sitesinden ve kendi kaynaklarımızdan aldığımız bilgilere göre aradaki fark 20 binin üzerinde. Bu farkın da kapanma ihtimali yok. Buradaki nöbet, Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak mazbatasını alana kadar devam edecek.”