Nuhoğlu'ndan Gezen ve Akpınar'a destek ziyareti

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Müjdat Gezen’i ziyaret etti

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Halk TV'de yayınlanan 'Halk Arenası' programında yaptığı açıklamalar nedeniyle Metin Akpınar ile birlikte hakkında soruşturma açılan Müjdat Gezen’i ziyaret etti.

Usta sanatçının uzun yıllar önce kurduğu Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni ziyaret eden Nuhoğlu şunları söyledi: “Ülkemizin usta tiyatrocuları, yıllar boyunca yaptıkları işlerle hepimize geleceğe umutla bakmayı öğreten saygıdeğer Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in bu süreçte yanındayız. Birlikte geleceğe umutla bakmaya devam edeceğiz.”