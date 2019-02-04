Nuhoğlu'ndan Kadıköy’e teşekkür Odabaşı’na başarı dilekleri

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu CHP'nin Kadıköy belediye başkan adayı Şerdil Dara Odabaşı’na başarılar dileyerek, Kadıköylülere ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Odabaşı da, Nuhoğlu'na teşekkür ederek "emekleriniz boşa gitmeyecek" dedi.

31 Martta yapılacak yerel seçimler öncesi belediye başkan adaylarının isimleri belli olmaya devam ediyor. CHP Parti Meclisi’nde Kadıköy için yapılan oylama sonucunda Şerdil Dara Odabaşı'nın ismi onaylandı. Odabaşı CHP’nin Kadıköy Belediye Başkan adayı oldu. Parti Meclisi’nde Odabaşı ile birlikte Beyoğlu Belediyesi için Alper Taş, Küçükçekmece Belediyesi için Kemal Çebi ve Şişli Belediyesi için ise Muammer Keskin’in aday olması kararlaştırıldı.

Kadıköy Belediye Başkan adayının PM’de onaylanmasının ardından sosyal medyada mesaj yayınlayan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu Kadıköylülere ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek Şerdil Dara Odabaşı’na başarılar diledi.

Nuhoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Beş yıl boyunca herkesin söz hakkı olduğu örnek bir yerel yönetim anlayışı ile mutlu bir hikâye yazmaya çalıştık. Kamu alanlarının savunulmasından, yaşamın her alanında geliştirilen projelere kadar Kadıköy’den yeni bir söz söyledik. İnsanların hayalleri oldukça güzel günleri birlikte yaratabileceğimize, yaşayabileceğimize inanıyorduk. Bugün hayallerimizi Kadıköylülerle birlikte gerçekleştirmiş olmanın onurunu ve haklı gururunu yaşıyorum.

Kadıköy’de belediye başkanı olma şansı veren partime ve beş yıl boyunca birlikte yürüdüğümüz her yaştan tüm Kadıköylülere, benimle birlikte bu yolculuğa çıkan arkadaşlarıma teşekkür ediyor, Kadıköy Belediye Başkanı adayımız Şerdil Dara Odabaşı ve partimizin tüm adaylarına başarılar diliyorum."

CHP'nin Kadıköy Belediye Başkanı adayı olarak ismi kesinleşen Şerdil Dara Odabaşı, kendisine başarılar dileyen Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu'na teşekkür etti

Nuhoğlu'na sosyal medya hesabından yanıt veren Odabaşı ise, "Sayın Başkan, asıl biz size teşekkür ederiz. Emin olun ki, Kadıköy’de yaşam kalitesini artıran ve çıtayı yükseğe koyan emekleriniz boşa gitmeyecek. Bir yaşam alanı olarak Kadıköy, Türkiye için referans olmaya devam edecek" dedi.

31 Martta yapılacak yerel seçimlerde Kadıköy’de AK Parti Belediye Başkan adayı olarak da Özgül Özkan aday gösterildi. Vatan Partisi’nin belediye başkan adayı ise Tuğrul Kühtir.