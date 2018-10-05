Nuhoğlu: Demokrasi yerelleştikçe güçlenir

Kadıköy'ün mahallelerine ilişkin sorunların ve taleplerin konuşulduğu aylık muhtarlar toplantısı yapıldı

Kadıköy’ü Kadıköylülerle birlikte yönetmek için katılımcılık anlamında birçok çalışma yapan Kadıköy Belediyesi, mahallelerin genel sorunları ve bu sorunlara çözüm önerilerinin konuşulduğu aylık toplantısını bu ay Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun da katılımıyla Khalkedon Fenerbahçe’de gerçekleştirdi. Toplantıya Nuhoğlu’nun yanı sıra Kadıköy Belediye Başkan Yardımcıları Uygur Çakmak, Mehmet Şengün, Kadıköy Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Rahmi Yüce, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Şule Sümer de katıldı. Ayrıca Ayedaş, İski, İgdaş ve Türk Telekom gibi altyapı konusunda çalışmalar yapan kurumların temsilcilerinin de bulunduğu toplantıda kahvaltının ardından Kadıköy’ün sorunları masaya yatırıldı.

“UYUM İÇİNDE ÇALIŞMALIYIZ”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, sözlerine “4 buçuk senedir birlikte çalışıyoruz. Bu süre içerisinde altı seçim bir darbe girişimi yaşadık ama bütün bu olumsuzluklar bizim uyum içinde çalışma çabamıza engel olamadı. Bu yüzden çok mutluyum.” cümleleriyle başladı. Kadıköy Belediyesi’nin son yıllarda hizmete açtığı Acıbadem Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi, Karikatür Evi, Gençlik ve Sanat Merkezi, İDEA Kadıköy gibi tesisleri hatırlatan Nuhoğlu, bu projelerin oluşum sürecinde muhtarlardan da büyük güç aldığını söylerken bu sebeple bütün muhtarlara teşekkür ettiğini belirterek “Bu tesisleri hep birlikte yaptık” dedi. Demokrasinin yerelleştikçe güçlendiğini ve bu sebepten dolayı muhtarlar buluşmasını önemsediğini belirten Nuhoğlu, “Belediyemizle muhtarların arasındaki iletişim kanallarını oldukça yoğun ve geniş tutmaya çalışıyoruz. Hep birlikte bir şeyler başarmış olacağız ki; İngiltere’de bir turizm dergisinde Kadıköy en havalı 43.semt olarak seçilebildi.” sözleriyle açılış konuşmasını tamamladı.

“İNTERAKTİF TOPLANTI”

Toplantının devamında konuşan muhtarlar, geçen 4 buçuk yıl içinde belediyenin destekleri için teşekkür ederken, özellikle belediyeye çok kolay ulaştıklarını ve bunun birçok sorunda süreci hızlandırdığını dile getirdi. Muhtarlar daha sonrasında mahallelerin sorunlarından bahsederken, bu sorunların bir kısmının muhatabı olan İSKİ, İGDAŞ, AYEDAŞ ve Türk Telekom yetkilileri bahsedilen sorunların takipçisi olarak sorunları en yakın zamanda çözeceklerini dile getirdi. Bu sorunların dışında muhtarların değindiği başlıca sorunlar ise “kaldırım işgalleri, altyapı çalışmaları, kentsel dönüşümün devam ettiği yerlerdeki problemler” oldu.

Nuhoğlu muhtarların belirttiği problemleri tek tek not alırken, bu sorunları en yakın zamanda çözeceklerini belirtti.