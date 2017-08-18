Nuhoğlu: Daha Kaç Kişinin Ölmesi Gerekiyor?

Kadıköy Göztepe’de bariyerleri aşan beton mikserinin neden olduğu kazaya ilişkin açıklama yapan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu: Önlem alınması için daha kaç kişinin ölmesi gerekiyor? “ diye sordu.

Kadıköy Göztepe’de Göztepe'de Sanayi köprüsü üzerindeki bariyerleri aşan bir beton mikseri, Şair Arşi Caddesi üzerinde sayir halindeki bir aracın üstüne uçtu. Beş kişinin yaralandı. Bir kişi hayatını kaybetti.

Bir kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu bir açıklama yaptı.

Aykurt Nuhoğlu şunları söyledi: “Kazada hayatını kaybeden yurttaşımızın ailesine sabır yaralananlara acil şifalar diliyorum.

Kadıköy gibi bir ilçe sürekli inşaat kamyonları kazaları ile gündeme geliyor. Ülkenin tüm ekonomisini inşaat sektörü üzerine kurar ama inşaatlarla ilgili hiçbir önlem almazsanız olacağı budur.

Geçtiğimiz yıl Suadiye’de seyir halindeki kamyondan betonların düşmesi sonucu yolda yürüyen Ayşe Altın isimli bir Kadıköylü hayatını kaybetmişti. Caferağa’da genç bir kızımızı kaybettik. Şimdi de yola beton mikseri devrildi. Şehrin ortasında böyle bir şeyi kabullenmek mümkün değil. Biz belediye olarak Cumartesi ve Pazar günleri hafriyat kamyonlarının çalışmasını yasakladık. Bunun dışında belediye olarak bu kamyonlara ceza yazma yetkimiz bile yok. Bu kamyonlarının trafikte denetlenmesi için defalarca çağrı yaptık. Değişen hiç bir şey yok. Bu kamyonların hızlarının, seferlerinin denetlenmesi ve gerekli işlemlerinin yapılması için daha kaç kişinin ölmesi gerekiyor?”