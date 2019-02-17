“Nuh Köklü daima bizimlesin”

Dört yıl önce bıçaklanarak öldürülen gazeteci Nuh Köklü öldürüldüğü yerde anıldı

Yeldeğirmeni’nde bir esnafın bıçaklı saldırısıyla öldürülen gazeteci Nuh Köklü, ölümünün dördüncü yılında sessiz bir törenle anıldı. Rasimpaşa Mahallesi Karakolhane Caddesi’nde bir araya gelen Nuh Köklü’nün sevenleri ve meslektaşları, Köklü’nün öldürüldüğü yere çiçekler bıraktı, fotoğrafının etrafında mumlar yaktı.

Anmada konuşan CHP eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Nuh Köklü’nün ölümüne sebep olan nefret söyleminin giderek yaygınlaştığını ifade ederek, şöyle devam etti: “Bundan tam dört yıl önce gazeteci arkadaşımız, yoldaşımız, medya mücadelesinde önemli görevler üstlenen ve her türlü zor koşula rağmen demokrasi mücadelesinde hiçbir koşulda geri adım atmayan, ödün vermeyen, inandığı ilkeler doğrultusunda konuşan, koşturan, arkadaşlarını yalnız bırakmayan sevgili Nuh’u burada bir nefret cinayetinin sonucunda kaybettik. Nuh’u kaybettiğimiz ilk andan itibaren katilinin yargılanması ve ceza alması için davanın takipçisi olduk. Şu an Nuh’u katleden kişi cezaevinde ama ne yazık ki Nuh’un katledilmesine yol açan nefret dili ve nefret anlayışı hala egemenliğini sürdürüyor. Biz Nuh’un ansını ancak ve ancak nefret dilini bu topraklardan tam anlamıyla ortadan kaldırdığımızda zaferle taçlandırmış olacağız. Bugün Nuh’u bir kez daha anıyor, sadece onu değil demokrasi mücadelesinde emek veren, kalemlerini konuşturan tüm meslektaşlarımızı, tüm gazetecileri de bir kez daha saygıyla anıyoruz.”

“NEFRET CİNAYETİ”

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti de Nuh Köklü’nün öldürülmesinin bir nefret cinayeti olduğunu hatırlatarak Köklü’nün ölüm yıldönümünde şu açıklamayı yaptı: “Kadıköy’de kartopu oynarken bir esnaf tarafından 17 Şubat 2015 günü bıçaklanarak öldürülen gazeteci Nuh Köklü’nün adı Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin ‘Öldürülen Gazeteciler’ listesine eklenmiş, fotoğrafı, TGC Basın Müzesi’ndeki Öldürülen Gazeteciler Galerisi’ne, 7 Ağustos 2015'te düzenlenen bir törenle asılmıştı. Meslektaşımız Nuh Köklü’yü ölümünün dördüncü yılında sevgi ve saygıyla anıyoruz. Nuh Köklü’nün öldürülmesinin bir nefret cinayeti olduğunu yeniden hatırlatıyoruz. Tüm siyasetçileri nefret söylemlerinden uzak durmaya, demokrasiyi geliştirmeye, barışı ve kardeşliği sağlayacak adımları atmaya tekrar davet ediyoruz.”

NE OLMUŞTU?

Türkiye’de öldürülen onlarca gazeteciden biri olan Nuh Köklü, meslek hayatında birçok dergi, gazete ve televizyonda çalıştı. bianet’te editör olarak görev alan gazeteci, Life ve Tempo dergilerinde de görevini sürdürdü. Hürriyet ile Radikal gazetelerinde de muhabirlik ve editörlük yapan Köklü, Sabah gazetesinde editör olarak çalışırken 2009 yılında greve çıkan gazetecilerden biri oldu. Türkiye Gazeteciler Sendikası iş yeri temsilcisi olan Köklü, 2014 yılına kadar NTV’de program editörü olarak çalıştı. 17 Şubat 2015’te arkadaşlarıyla kartopu oynayan Nuh Köklü, camına kartopu isabet eden aktar Serkan Azizoğlu tarafından bıçaklanmış, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Bir yıl süren davanın sonucunda Serkan Azizoğlu, “kasten adam öldürmek” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.