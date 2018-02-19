Nuh Köklü anıldı

Yeldeğirmeni'nde bıçaklanarak öldürülen gazeteci Nuh Köklü, ölümünün 3. yılında sevenleri, dostları ve meslektaşları tarafından anıldı

Uğradığı bıçaklı saldırı sonucu 17 Şubat 2015’te hayatını kaybeden gazeteci Nuh Köklü, Kadıköy’de anıldı. 17 Şubat Cumartesi günü Rasimpaşa Mahallesi Karakolhane Caddesi’nde bir araya gelen Köklü’nün arkadaşları, sevenleri ve dostları Köklü’nün öldürüldüğü yere çiçekler bıraktı. Köklü’nün anısına mumlar yakılırken, bir sandalyenin üzerine Nuh Köklü’nün fotoğrafı ve “Her zaman bizimlesin” yazılı bir döviz konuldu.

“HEP YAŞAYACAKSIN”

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti de Basın Müzesi’nde düzenlediği bir etkinlikle Nuh Köklü’yü ölümünün 3. yılında andı. Türkiye Gazeteciler Sendikası ise Köklü için bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Acımız da öfkemiz de hala taze. Hayatı boyunca gazetecilikten başka bir şey yapmayan, güler yüzlü, düşmanı olmayan birisinin, hem de kar topu yüzünden öldürülmesi çürümüş vicdanların göstergesi. Bütün bir hayatı mücadele etmekle geçen Nuh Köklü, gazetecilerin güvenceli, sendikalı çalışma mücadelesinin de hep bir parçası oldu. O, 2007 yılında girdiği Sabah gazetesinde çalışanların sendikalı olması için başlayan örgütlenme çalışmasının en önünde yer alan gazetecilerden birisiydi. 2009 yılında greve çıkılmasına çok kısa bir zaman kala işyeri temsilcisiyken işten atıldı.

İşten atılmış olmasına rağmen grev önlüğünü üzerinden hiç çıkarmadı. Grevci arkadaşlarıyla birlikte her gün Sabah-ATV binası önünde grev nöbeti tuttu. Dayanışma, örgütlülük onun yaşam ilkelerinden biriydi. İşsiz kaldığı dönemlerde dahi gazetecileri bir araya getirme çabasından vazgeçmedi. Ölümünden kısa bir süre öncesine kadar Türkiye Gazeteciler Sendikası öncülüğünde işsiz gazetecileri bir araya getirmeye çalışıyordu. Gazetecilerin basın özgürlüğü, sendika, iş ve gelecek güvencesi mücadelesinde hep yaşayacaksın. Unutmayacağız.”

NE OLMUŞTU?

Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Karakolhane Caddesi’nde 17 Şubat 2015’te arkadaşlarıyla kartopu oynayan Nuh Köklü, camına kartopu isabet eden aktar Serkan Azizoğlu tarafından bıçaklanmış, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Serkan Azizoğlu, “kasten adam öldürmek” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

NUH KÖKLÜ KİMDİR?

46 yaşında hayatını kaybeden Nuh Köklü, bianet’in eski editörlerindendi. İstanbul Life ve Tempo dergilerinde çalışan, Açık Radyo’da program ve yazarlık yapan Nuh Köklü daha sonra Hürriyet ve Radikal gazetelerinde muhabirlik ve editörlük yaptı.Sabah gazetesinde editör olarak çalışmaya başlayan Nuh Köklü 13 şubat 2009'da greve çıkan ATV-Sabah çalışanlarından biri oldu ve Türkiye Gazeteciler Sendikası iş yeri temsilcisiydi. Grev sonrası işten çıkarılan gazetecilerden olan Köklü daha sonra NTV’de program editörü olarak çalıştı ve Mayıs 2014'te işten çıkarılana kadar bu görevine devam etti.