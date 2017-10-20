Norveçli öğrencilerden Kadıköy ziyareti

Norveç Güney Doğu Üniversitesi öğrencileri Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun konuğu oldu.

Norveç Güney Doğu Üniversitesi’nin İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü öğrencileri Türkiye’deki sosyal yaşantıyı tanımak amacıyla 10 günlüğüne Türkiye’ye geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi rehberliği ile yapılan gezi kapsamında öğrenciler yerel yönetim deneyimleri konusunda bilgi almak ve çalışmaları hakkında konuşmak için Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nu ziyaret etti. Ziyaret öncesi öğrenciler Kadıköy Belediyesi tarafından açılan Karikatür Evi, Gençlik Sanat Merkezi ve İDEA Kadıköy’ü gezdi. Öğrenciler İDEA Kadıköy’ün freelance çalışanlar ve genç girişimciler için çok önemli olduğunu söyledi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü’nden Prof Dr. Gürcan Koçan eşliğinde Aykurt Nuhoğlu’nu ziyaret eden 20 kişilik öğrenci grubu belediye çalışmaları, yerel yönetimde yaşanan sorunlar, merkezi yönetim ve dış politika hakkında sorular sordu. Yerel yönetim anlayışı hakkında bilgi veren Nuhoğlu, öğrencilere Türkiye ve Kadıköy izlenimlerini sordu.