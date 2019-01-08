CHP Kadıköy Çarşamba Söyleşileri’nin bu haftaki konuğu “Neden bize yurttaş muamelesi yapılmıyor?" başlıklı söyleşi ile Doç. Dr. Murat Sevinç olacak

CHP Kadıköy İlçe yönetiminin ekonomi, kültür-sanat, politika, çalışma yaşamı, sosyal haklar, sağlık, insan hakları gibi gündeme dair pek çok konuda gerçekleştirdiği “Çarşamba Söyleşileri” sürüyor.

Ekim ayında başlayan söyleşilere DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Cumartesi İnsanları, Mustafa Sönmez, Müslim Sarı, Didem Yılmaz, Doğan Kantarcı, Alphan Telek gibi isimler katıldı. Ekonomi, çalışma yaşamı, eğitim, insan hakları, kent yaşamı, dış politika konularında yapılan söyleşilere Kadıköylüler yoğun ilgi gösterdi.

Çarşamba Söyleşileri’nin bu haftaki konuğu ise Doç. Dr. Murat Sevinç olacak. Boğaziçi Üniversitesi’nde Anayasa Hukuku dersi verirken 686 sayılı KHK ile akademisyenlikten ihraç edilen Murat Sevinç “Neden bize yurttaş muamelesi yapılmıyor?" başlıklı söyleşi ile 9 Ocak Çarşamba saat 19.00’da Kadıköylülerle buluşacak.