Haftalık Bağımsız Gazete 08 Ocak 2019
Kültür Sanat
Yine, yeniden Hababam!
Yine, yeniden Hababam!
Yazı Dizisi
Cemal Süreya: Günlükler
Cemal Süreya: Günlükler
Sağlık
UMUT için BAĞIŞÇI olun
UMUT için BAĞIŞÇI olun
Kültür Sanat
Gönlümüzün “Zilha”sı Sururi’ye veda…
Gönlümüzün “Zilha”sı Sururi’ye veda…

“Neden bize yurttaş muamelesi yapılmıyor?"

CHP Kadıköy Çarşamba Söyleşileri’nin bu haftaki konuğu “Neden bize yurttaş muamelesi yapılmıyor?" başlıklı söyleşi ile Doç. Dr. Murat Sevinç olacak

“Neden bize yurttaş muamelesi yapılmıyor?"
GazeteKadıköy

CHP Kadıköy İlçe yönetiminin ekonomi, kültür-sanat, politika, çalışma yaşamı, sosyal haklar, sağlık, insan hakları gibi gündeme dair pek çok konuda gerçekleştirdiği “Çarşamba Söyleşileri” sürüyor.

Ekim ayında başlayan söyleşilere DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya,  Cumartesi İnsanları, Mustafa Sönmez, Müslim Sarı, Didem Yılmaz,  Doğan Kantarcı,  Alphan Telek gibi isimler katıldı. Ekonomi, çalışma yaşamı, eğitim, insan hakları, kent yaşamı, dış politika konularında yapılan söyleşilere Kadıköylüler yoğun ilgi gösterdi.

Çarşamba Söyleşileri’nin bu haftaki konuğu ise Doç. Dr. Murat Sevinç olacak.  Boğaziçi Üniversitesi’nde Anayasa Hukuku dersi verirken 686 sayılı KHK ile akademisyenlikten ihraç edilen Murat Sevinç  “Neden bize yurttaş muamelesi yapılmıyor?" başlıklı söyleşi ile 9 Ocak Çarşamba saat 19.00’da Kadıköylülerle buluşacak.  

Etiketler; #Murat Sevinç #CHP KADIKÖY #CHP Kadıköy ilçe başkanlığı
İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
İlişkili Haberler
Fincancı: “İnsan hakkı herkes için!”
Fincancı: “İnsan hakkı herkes için!”
Çarşamba Söyleşileri’nin konuğu Yıldırım Kaya
Çarşamba Söyleşileri’nin konuğu Yıldırım Kaya
Sarı Yelekliler Ne istiyor?
Sarı Yelekliler Ne istiyor?
"Kriz devam edecek"
"Kriz devam edecek"
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.