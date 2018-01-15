Nazım’ın doğum günü Haydarpaşa’da kutlandı: “Sevdalınız Komünisttir”

Nazım Hikmet Kültür Merkezi, ünlü şair Nazım Hikmet’in 116’ncı doğum gününü Haydarpaşa Tren Garı’nda düzenlediği etkinlik ile kutladı

“Haydarpaşa garında, 1941 baharında, saat on beş. Merdivenlerin üstünde yorgunluk ve telâş. Bir adam, merdivenlerde duruyor. Bir şeyler düşünerek.”

Bu dizeler memleket şairi Nazım Hikmet’in “Memleketimden İnsan Manzaraları” adlı şiir kitabından. Hayatını mücadeleye adamış, 61 yıllık ömrünün 12 yılını hapiste mahkûm olarak geçiren, ardında bıraktığı yüzlerce şiir ile hala hafızalarımızda yerini koruyan Nazım Hikmet'in 116'ncı doğum günü, Nazım Hikmet Kültür Merkezi tarafından Haydarpaşa Tren Garı'nda gerçekleşen bir dizi etkinlikle kutlandı.

NAZIM DOSTLARI SOĞUK HAVAYA ALDIRMADI

Etkinlikte oyunlar, şiirler, şarkılar, sohbetler hep Nâzım kaynaklıydı. İstanbul'da kışın kendini ilk kez güçlü bir şekilde hissettirdiği soğuk havaya rağmen yüzlerce katılımcıya sıcak saatler yaşatan etkinlik, “Gençlik Nâzım’ı Konuşuyor: Güzel Günler Göreceğiz” adlı forumla başladı. Nazım’ın gençlik yıllarının ve gençliğe bakışının konuşulduğu forumda moderatörlüğü Barış Terkoğlu yaptı.

Etkinlik kapsamında düzenlenen, Nazım Hikmet’in şiir anlayışının ve mücadelesinin anlatıldığı “Sevdalınız Komünisttir” panelinde ise TKP Merkez Komitesi üyesi Mehmet Kuzulugil, gazeteci-yazar Enver Aysever ve NHKM Sözcüsü Ulvi İçil konuşmacı olarak yer aldı. Panelde Nazım Hikmet’in şiir anlayışı üzerine konuşan Enver Aysever, Nazım Hikmet’i Türkçe okuyabildiği için şanslı hissettiğini söylerken, Nazım’ı sadece “romantik bir şair”olarak göstermenin yanlış olduğunu ve bunun bazı kesimlerce bilinçli olarak yapıldığını savundu. Nazım’ın hayatını bütünlüklü olarak değerlendirmek gerektiğini ve bunu yaparken onun komünist olduğunun unutulmaması gerektiğini kaydeden Aysever şöyle devam etti: “Nazım’ı eleştirenler tarafından en çok kullanılan argümanlardan biri de hayatının bir bölümünü Sovyetlerde geçirmiş olması. Türkiye’de hayatının büyük bölümünü hapiste geçiren Nazım, Sovyetlerde katıldığı her programda, her etkinlikte Türkiye şairi olduğunu gururlanarak dillendirmiştir”. NHKM sözcüsü Ulvi İçil ise Nazım Hikmet’in eserlerinin yayın hakkının Yapı Kredi Yayınları tarafından alındıktan sonra basılan kitaplarda uygulanan sansürü eleştirerek, bunun için yaptıkları kampanyalardan söz etti.

ŞARKILAR, ŞİİRLER, OYUNLAR NAZIM İÇİN

Sanatçı Orhan Aydın’ın Nazım’ın şiirlerini seslendirdiği etkinlikte, şairin ünlü kitaplarından ilk bölümü Haydarpaşa Garı'nda geçen "Memleketimden İnsan Manzaraları" içlerinde Levent Üzümcü, Metin Coşkun, Ender Yiğit'in de bulunduğu birçok tiyatro oyuncusu tarafından canlandırıldı.“Yapıcılar”, “Dengin Ceyhan”, “Yiğit Özatalay”, “Emin İgüs”, “Nejat Yavaşoğulları”, “Sirene”, ve “Ruhi Su Dostlar Korosu”nun verdiği konserler ise dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

“KİTAP GÜNLERİ’NİN DEVAMI…”

Etkinliğin ardından etkinlikte konuşmacı olarak yer alan gazeteci Enver Aysever ve Türkiye Komünist Partisi MK üyesi Aydemir Güler Gazete Kadıköy’e konuştu:

Enver Aysever: Bu Haydarpaşa Garı’nın yeniden hayatımıza katılmasında Kitap Günleri’nin büyük etkisi olmuştu. Onun devamını görüyoruz. Burayı gericiliğin elinden kurtarmaya çalışıyoruz. Her tarafı alınır satılır kılan anlayışın elinden. Dolayısıyla Nazım’ın mekânıdır burası. Hava bu kadar soğuk olmasına rağmen insanların burada böyle bir kalabalık oluşturması da anlaşılabilir bir şey. Çünkü yıllarca halkından uzak, halkından yoksun bırakılmış Nazım Hikmet, bir süredir tam olarak olmasa da halkıyla buluşabiliyor. Nazım Hikmet uzun yıllara kalacak bir büyük şair. Biz de bugün onun coşkusunu bugün burada yaşadık. Kadıköylüler biraz şanslı ama yurdun dört tarafından da gelenler olduğunu görüyorum.

Aydemir Güler: Nazım Hikmet’in Ocak ayındaki doğum gününü biz yıllardır kutluyoruz. Bu sefer iyi denk geldi. Haydarpaşa Garı, Nazım’ın “Memleketimin İnsan Manzaraları”nın bir kısmında geçer, geçmenin ötesinde baya kalır ve trenlerde devam eder. Burada buluştuk, bu bir doğum günü anmasının ötesinde bir halk buluşmasına dönüştü, çok keyifli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum.