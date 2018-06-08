Nazım Hikmet Kadıköy’de anıldı

Dünya şairi Nazım Hikmet, hayata gözlerini yummasının ardından geçen 55. yılda Nazım Hikmet Kültür Merkezi tarafından yapılan etkinlikle Özgürlük Parkı’nda anıldı

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nin, 55’inci ölüm yıldönümünde Nazım Hikmet Ran’ı anmak için düzenlediği “Bu Memleket Bizim” etkinliğine binlerce kişi katıldı. Kadıköy Belediyesi Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da gerçekleşen etkinliğin sunuculuğunu Enver Aysever yaptı. Anma etkinliğinde Nihat Behram, Levent Üzümcü, Dengin Ceyhan, Ezgi Zaman, Emin İgüs, Orhan Aydın, Metin Coşkun, Yapıcılar ve Nâzım Sahne ve şiir korosu sahne aldı.

Sahneye ilk olarak kendini “Nazım Hikmet dostu” olarak tanımlayan Levent Üzümcü çıktı. Üzümcü, izleyicilere “Bu kör karanlığı sizin insanlığınız aydınlatacak” diye seslenerek dedesinin hikâyesini anlattığını performansını gerçekleştirdi.

“KOMÜNİST OLARAK YAŞADI”

Üzümcü’den sonra konuşan etkinliğin sunucusu gazeteci Enver Aysever, Nâzım’ın hayatının her döneminde bir komünist olduğunu haykırdığını ve bir komünist olarak yaşadığını söyledi. Aysever “Öylesine korkunç günler geçiriyoruz ki bugün sanatçılarımız gözaltına alınıyor, işkenceden geçiriliyor, aydınlık düşmanlarının eline düşüyorlar. Onlar umudun düşmanları, ben size umudu yeşerteceklerden genç bir arkadaşımızı çağırıyorum.” diyerek piyanist Dengin Ceyhan’ı sahneye davet etti.

“NAZIM GÜÇ KATIYOR”

Türkiye Komünist Partisi adına konuşmasını yapmak üzere sahneye çıkan, Bu Düzen Değişmeli Platformu’nun İstanbul 1. Bölge Bağımsız Adayı Aydemir Güler konuşmasında, “Nâzım, dostlarının ve yoldaşlarının, ister elli beş, ister yüz elli beş yıl geçmiş olsun ölümünün üstünden, ellerine bir pusula tutuşturuyor. Nâzım o pusulayla birlikte kendisini sevenleri ve izleyenleri hem sınırsız biçimde özgürleştirir, hem de çok ağır bir sorumluluğun ağırlığı altına sokar. Nâzım iyi Marksist’tir. Bir sömürü düzeninde özgür olmanın, sorumlulukların ağırlığından azade olmak anlamına gelmeyeceğini bilir. Özgürlük ile mücadele etmek bir ve aynı şeydir. Ölümünün üstünden yarım asırdan fazla zaman geçmiş; ama Nâzım bu mücadeleye güç katmaya devam ediyor hala…” ifadelerini kullandı.

“DİRENİŞ GÜZELLEŞTİRİR”

Flormar işçilerini temsilen bir grup da Nazım Hikmet’i anmak için Özgürlük Parkı’ndaydı. Sahneye çıkan işçilerden Sevgi Deniz, “Nâzım’ı ve Gezi’de kaybettiğimiz insanları andığımız bu günde bize söz verdiğiniz için teşekkür ederiz.” derken; Enver Aysever’in “Direnişe devam mı?” sorusu üzerine ”Direnişten vazgeçmek yok” dedi. Deniz’in “Atılanların yüzde 90’ı kadındı. Annelerimiz, kız kardeşlerimiz, kadınları ezdirmemek için de direniyoruz. Direnişi duyurmaya çalışıyoruz. Daha fazla duyulması için sizlerden destek istiyoruz. Flormar’ı ürünler değil işçilerin direnişi güzelleştirir.” sözleri sonrası yüzlerce kişi tek bir ağızdan “Flormar işçisi yalnız değildir” sloganını attı.