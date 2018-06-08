Müzik Bölümü "yanlışlıkla" kapatılmış

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'nün, YÖK tarafından "yanlışlıkla"kapatıldığı ortaya çıktı. Bölüme 2019 yılından sonra öğrenci kabul edileceği açıklandı

Geçtiğimiz günlerde öğrenci alınmayacağının duyurulduğu Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü için üniversite rektörlüğünden açıklama yapıldı. Kapatılma kararının “yanlış anlaşılma” üzerine alındığı ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Üniversitemizin Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesindeki Müzik Bölümüne mekân problemleri (fiziki koşullar) nedeniyle 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde öğrenci alımının durdurulması amacıyla Yükseköğretim Kuruluna iletilen talebimiz, Yükseköğretim Kurulu tarafından sehven “kapatılması” şeklinde algılanmış ve Yükseköğretim Yürütme Kurulunca 18.04.2018 tarihinde bu yönde alınan karar tarafımıza bildirilmiştir. Yapılan görüşmeler sonucunda daha önce alınmış olan bu karar, Yükseköğretim Yürütme Kurulu 16.05.2018 tarihinde aldığı bir karar ile düzeltmiştir. Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümüne, anılan mücbir sebepler dolayısıyla 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınamayacaktır. Ancak, alt yapı sorunlarının çözüme kavuşturulmasını müteakiben, sonraki senelerde öğrenci alımı yapılacaktır.”

ÖĞRENCİLER MÜZİKLİ EYLEM YAPMIŞTI

Kapatılma kararına karışı hem mezunlardan hem de öğrencilerden tepki gelmişti. kararı müzikleriyle protesto eden öğrenciler okul bahçesinde şu çağrıda bulunmuştu:

"Müzik bölümü öğrencileri olarak yoğun çalışma, büyük emek ve hayallerle yetenek sınavıyla kazandığımız ve aynı bizler gibi bu yıl bölümümüze girmek için çalışan arkadaşlarımızın umutları da yok edilmiştir."Bu kadar büyük bir azimle üretmeye ve sanata katkıda bulunmaya çalışan bizlerin eğitim hakkının elinden alınması utanç vericidir. Bu ve benzeri olayların tekrarlanmaması ve daha fazla kişinin mağdur olmaması için bu dönemde sizlerin desteğine ihtiyacımız var."

"MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Öğrenciler ise açıklamanın kendilerini tatmin etmediğini ifade ediyorlar. Gazete Kadıköy'e açıklama yapan bölüm öğrencilerinden Berra Meşe ise kararı ilk okuduklarında bunun bir geri adım olduğunu ve tepki çekmeyi başardıklarını düşündüklerini söyledi. Meşe şöyle devam etti: "Açıklamada YÖK'e iletilen talebin yanlış algılandığı, asıl istenilenin kapatılması değil, öğrenci alımının durdurulması olduğu yazıyordu trajikomik bir şekilde. Ancak öğrenci alımının durdurulması için gösterilen sebebi gördüğümüzde hepimiz bunun geçici ve tamamen konunun hararetini söndürmek için bir söylem olduğu fikrine kapıldık. Yer sorununa çözüm bulmalarını sağlayabilirsek, en doğal hakkımız olan, devletin tek bir çatısı altında eğitim görme hakkımızı yeterince savunabilirsek, geçerli sayılan bu nedenin çok uzun süre bu şekilde sürüncemede kalmasına engel olabilecegimizi düşünüyoruz. Çünkü bu zamana kadar dört ayrı binada barınmaya çalıştık. Şu dakikadan sonra da bir şeylerin değişmesi yönünde mücadelemizi sürdüreceğiz ki öğrenci alımına başlansın."