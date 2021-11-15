Haftalık Bağımsız Gazete 15 Kasım 2021
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Müze Gazhane’ye Avrupa’dan ödül

Fabrikadan müzeye dönüştürülen Hasanpaşa Gazhanesi, İtalya’dan Gubbio 2021 Ödülü’ne layık görüldü

Müze Gazhane’ye Avrupa’dan ödül
Gökçe UYGUN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) arasında yapılan protokoller uyarınca, mimarlık bölümü öğretim üyeleri Gülsün Tanyeli ve Yıldız Salman ile Deniz Aslan ve Sevim Aslan (DS Mimarlık) tarafından hazırlanan Hasanpaşa Gazhanesi / Müze Gazhane, Avrupa’dan ödül aldı.

Gubbio Prize 2021 ödülleri Avrupa Seksiyonu’nda Gubbio 2021 Final Listesi’ne girmeyi başaran Müze Gazhane, ödül almayı başaran iki mimari projeden biri oldu. Ödül töreni, 3 Aralık günü saat 14.30’da İtalya’nın komün bölgesi Gubbio’da gerçekleşecek ve ardından katalog sunumu ve sergi açılışı yapılacak. 

FABRİKADAN MÜZEYE…

Anadolu yakasının ikinci, İstanbul’un ise son gazhanesi olarak 1891 yılında hizmet vermeye başlayan Hasanpaşa Gazhanesi, tam 101 yıl boyunca şehrin aydınlatma ve yakıt ihtiyacını karşıladı. Zamanla teknolojisi eskidi, çevre ve insan sağlığı için sakıncalı olduğu düşünüldü. 1993 yılında şehrin diğer gazhaneleriyle birlikte üretimine son verildi. 130 yıllık geçmişiyle Türkiye’nin en önemli endüstriyel miraslarından olan tarihi yapı, bir dönem İETT garajı olarak kullanıldıktan sonra kendi haline terk edilmişken yıllarca süren kamusal bir mücadeleyle kurtarılarak kapsamlı bir restorasyon sürecine alındı. Yeni dönemde kültür - sanat odaklı bir yaşam alanı konseptiyle İstanbul’a kazandırılan Müze Gazhane, 9 Temmuz 2021’de kapılarını açtı.

Etiketler; #hasanpaşa gazhanesi #italya #ödül #müze gazhane
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