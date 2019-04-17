Haftalık Bağımsız Gazete 17 Nisan 2019
Kültür Sanat
Kadıköy’den mısralar…
Kadıköy’den mısralar…
Yaşam
Mutfak nasıl özgürleşir?
Mutfak nasıl özgürleşir?
Yaşam
Kadıköy’e yeni adet: Lokmacılar!
Kadıköy’e yeni adet: Lokmacılar!
Yazı Dizisi
Fakir Baykurt: Müfettiş
Fakir Baykurt: Müfettiş

Muhtarlardan Başkan Odabaşı’na ziyaret

Kadıköy’de önümüzdeki 5 yıl boyunca görev yapacak muhtarlar, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nı makamında ziyaret etti.

Muhtarlardan Başkan Odabaşı’na ziyaret
GazeteKadıköy

Kadıköy’de önümüzdeki 5 yıl boyunca görev yapacak 14 muhtar, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nı makamında ziyaret etti. Muhtarlar Kadıköy’de acil çözülmesi gereken sorunları yeni başkana ileterek, Kadıköy’ün geleceğine katkı sağlayacak projeler için birlikte hareket etmekten memnuniyet duyacaklarını iletti.

Muhtarları dinleyen Odabaşı, “Kadıköy’ü Belediye Meclisi, Kent Konseyi, mahalle meclisleri, muhtarlarla birlikte hareket ederek yöneteceğiz. 5 yıl sonra bambaşka bir Kadıköy olacak. Kadıköy’ün geleceğini şekillendirirken, Kadıköylülerin hassasiyetlerini de dikkate alacağız.” diyerek muhtarla sürekli diyalog halinde olacaklarının altını çizdi.

Etiketler; #Şerdil Dara Odabaşı
İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.