Muhtarlardan Başkan Odabaşı’na ziyaret

Kadıköy’de önümüzdeki 5 yıl boyunca görev yapacak muhtarlar, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nı makamında ziyaret etti.

Kadıköy’de önümüzdeki 5 yıl boyunca görev yapacak 14 muhtar, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nı makamında ziyaret etti. Muhtarlar Kadıköy’de acil çözülmesi gereken sorunları yeni başkana ileterek, Kadıköy’ün geleceğine katkı sağlayacak projeler için birlikte hareket etmekten memnuniyet duyacaklarını iletti.

Muhtarları dinleyen Odabaşı, “Kadıköy’ü Belediye Meclisi, Kent Konseyi, mahalle meclisleri, muhtarlarla birlikte hareket ederek yöneteceğiz. 5 yıl sonra bambaşka bir Kadıköy olacak. Kadıköy’ün geleceğini şekillendirirken, Kadıköylülerin hassasiyetlerini de dikkate alacağız.” diyerek muhtarla sürekli diyalog halinde olacaklarının altını çizdi.