Muhtarlara afet eğitimi 

Kadıköy Belediyesi, ilçe sınırlarında bulunan 21 mahalle muhtarı için Afet Eğitim Parkı’nda afet eğitimi düzenledi

Geçtiğimiz günlerde yaşanan deprem hala konuşulurken, Kadıköy Belediyesi yaptığı bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Türkiye’nin ilk afet eğitim parkı olma özelliğine sahip olan ve Kozyatağı’nda bulunan Kadıköy Belediyesi Afet Eğitim Parkı’nın bu haftaki konukları Kadıköy’de bulunan 21 mahalle muhtarı oldu. Muhtarlara Afet Eğitim Parkı tanıtılırıken, teorik eğitimin ardından, deprem simülasyonu ve 5D sinema ile verilen teorik eğitim uygulamaya döküldü.

“KRİZ VALİLİK ÖLÇEĞİNDE YÜRÜTÜLEMEYECEK”

Kadıköy Belediyesi, Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı sorumlusu Hakan Özdemir muhtarlara yaptığı eğitim çalışması esnasında “Önce bireysel olarak hazırlanmalıyız. Sizin kesinlikle hayatta kalmanız lazım. Sanılanın aksine bu kriz çok büyük valiler ölçeğinde yürütülemeyecek. 3 gün bütün kamu hizmetinin durabileceğinden bahsediyoruz. Bu krizi siz yöneteceksiniz. Çünkü hepimiz afetzedeyiz. Mahallede insanların ilk soracakları kişi muhtarlar. Bundan sonraki süreçte de bilin ki Afet Eğitim Parkı bizim için bir eğitim ve bilgilendirme merkezi. Çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

MUHTARLAR MEMNUN

Eğitime katılan muhtarlara eğitim sonrası duygu ve düşüncelerini sorduk:

Eylem Bilir(Koşuyolu Mahalle Muhtarı): Çok güzel bir eğitim oldu. Eğitim boyunca bütün mahalleyi buraya getirip nasıl herkese bu tecrübeyi yaşatabilirim diye düşündüm. Burada yaşarken öğrenince daha etkili oluyor. O anlamda çok önemli görüyorum. Daha önce güvenli bir yere enerji istasyonu yapmayı düşünmüştük mahalle için. Burada özellikle güneş enerjisiyle çalışan şarj istasyonu çok hoşuma gitti ve fikrimizin uygulanabilir olduğunu gördük. Belediyemize teşekkür ediyoruz.

Aynur Mutlu(Koşuyolu muhtar azası): Yaşamak farklı, düşünmek farklı. Düşündüğümüz zaman o kadar etkili olmuyor fakat yaşadığın zaman hissediyorsun ve duygular daha hızlı harekete geçiriyor insanı. Bu bağlamda insanların buraya gelip bu deneyimi yaşamasının çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Necla Alpüstün (Erenköy Mahalle Muhtarı): Ne kadar hazırlıklıyız desek bile depreme gerçekten hazırlıklı olabilmek için böyle bir eğitimden geçmek gerekiyor. Çünkü arama kurtarmada bu deneyimi yaşamış arkadaşlar bu eğitimi veriyor. Burada bilmediğim farklı şeyler de öğrendim.

Ali Ekşi (Hasanpaşa Mahalle Muhtarı): İlk işim mahallede gruplar oluşturup buradan randevu istemek olacak. Özellikle apartman görevlilerinden ve apartman yöneticilerinin buraya gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz nasıl muhtarlar olarak mahalleye hakimsek onlar da kendi apartmanlarına hakimler. Eğitimin çok faydalı olduğuna inanıyorum.

Nazan Gürkan(Merdivenköy Mahalle Muhtarı): Eğitimin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Düşündüklerim dışında yapabileceğim şeyler olduğunu gördüm ve uygulanabilir olduğunu da gördüm. Çok çok daha profesyonel bir şeylere ihtiyacım var gibi geliyordu ama gerçekten burada çok basit önlemlerle hayatta kalabileceğimi gördüm ve ikna oldum buna. Eğitim çok güzel ve etkileyiciydi teşekkür ediyorum.