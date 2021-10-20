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Muhtarlar Günü kutlandı

Kadıköy'ün 21 mahalle muhtarı, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde buluştu

Muhtarlar Günü kutlandı
GazeteKadıköy

Başbakanlık Genelgesi ile 2015 yılında muhtarların ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri oluşturmak amacıyla 19 Ekim tarihi, “Muhtarlar Günü” olarak ilan edilmişti. O zamandan beri düzenli olarak kutlanan Muhtarlar Günü, Kadıköy’de de kutlandı.

19 Ekim Salı günü sabah saatlerinde Kadıköy İskele Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk konulması ile başlayan etkinlikler kapsamında, Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan ve Dumlupınar Mahallesi Muhtarı Ahmet Gediz birer konuşma yaptılar. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın da katıldığı törenin sonrasında muhtarlar, kendilerine yapılan ziyaretleri kabul etti. Öğle saatlerinde ise Kadıköy Kaymakamlığı tarafından ilçenin 21 mahalle muhtarlarına bir yemek daveti verildi.

Etiketler; #muhtarlar günü #Kadıköy Belediyesi #Şerdil Dara Odabaşı
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