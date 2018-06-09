Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Kadıköy’de yüz binlere sesleniyor

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 'nin Kadıköy’de. Şaşkınbakkal’a gelen İnce halkla birlikte Göztepe'ye gidiyor. Yürüyüş öncesi yüzbinler binler Şaşkınbakkal ışıklarda toplandı.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Akif Hamza Çebi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, milletvekilleri, belediye başkanlarının katıldığı yürüyüş renkli görüntülere sahne oluyor.

Taraftarlar, çocuklar, gençler, her yaştan insanlar İnce'nin gece mitingi için akın akın yürüyor.

Şaşkınbakkal'dan başlayan yürüyüş Göztepe ışıklarda sona erecek. Göztepe ışıklarda ise büyük bir kalabalık Muharrem İnce'nin gelmesini bekliyor. İnce yürüyüş sonrası Göztepe'de gece mitingi yapacak. İnce sonrasında sahur programına katılacak.

Muharrem İnce halka sesleniyor.

Göztepe ışıklarda yüzbinlere seslenen Muharrem İnce 76. Mitingini yaptığını söyleyerek sözlerine başladı.

Muharrem İnce'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

Ben meydanlarda gençler dedim, gelecek dedim, eğitim dedim, adalet dedim, kardeşlik dedim. Erdoğan ise meydanlarda kavga etti. Bugün değiştirmiş bir baktım plak değişmiş.” Gelin diyor 81 milyon helalleşelim” diyor,” barışalım” diyor. Ve bana bir çağrıda bulunuyor. “İnce birinci çıkamazsan siyaseti bırakacak mısın” dedi bana. Buna cevap veriyorum. Erdoğan sana sesleniyorum. İddialı insanları severim. Seni de beğendim güzel iddialısın. Sana söz veriyorum bu seçimi kaybedersem siyaseti bırakacağım söz. Bir şartım var. İstediğim bir televizyon kanalına benimle çık ondan sonra. Kanalı sen seç, gününü sen seç, yanına iki yüz tane danışman al yetmedi prompter al. Senden bunu istiyorum.

ERDOĞANA KIRAATHANE AÇACAĞIM

16 yıldır ülkeyi yönetiyor. Ben diyorum ki fabrika, gençlere iş. O geliyor meydanlara bir proje açıkladı. Kıraathane açacakmış. Cumhurbaşkanı olduğumda Erdoğan’a bir kıraathane açacağım. Kekler de benden.

Son 15 günde ‘ince’ hastalığa yakalanmadıysa bu kıraathane projesi FETÖ projesi. Bunu kandırıyorlar. Bir Cumhurbaşkanı kıraathane açacağım kek dağıtacağım der mi? 81 milyonu keklemeye çalışıyor. Ya bunu kandırdılar. Ya bıktı yoruldu. Bu işi Muharrem İnce’ye devredeyim diyor.

Son günlerde terazi şaştı diyor ki biz iktidar olmadan önce ambulansları köpekler çekerdi. Herhalde Sibirya ile ilgili çok belgesel izlemiş. Diyor ki ilkokulda 75 kişilik sınıfta okudum. Tek parti dönemi 1950’de bitti. Erdoğan 1954’te doğmuş. Dünya tarihinde doğmadan 4 yıl önce ilkokula giden tek adam Erdoğan.

OCUKLARI DÖVDÜREMEZSİNİZ

Bugün 17-18 yaşında çocuklar hükümete karne vermiş. O çocukları dövdürmüşler. Ben de hükümete karne veriyorum. Beni de mi döveceksin. Karne günü çocuklar dövülmez. O çocuklar CHP’li değil, hepimizin çocukları.

Cumhurbaşkanı adayı olduğumda CHP rozetimi çıkardım. Herkesin Cumhurbaşkanı adayı olacağım dedi. Erdoğan Alevileri sevmiyor, sendikacıları sevmiyor, Kürtleri sevmiyor sadece kendine biat edenler seviyor. Ben diyorum ki barışalım diyorum.

Hemen barışacağız.

81 milyona sesleniyorum; Bedava kek, kıraathane isteyenler Erdoğan’a, fabrika isteyenler, iş isteyenler Muharrem İnce’ye oy versin.

Bütün sorunları 3B ile çözeceğiz. Barışacağız. Ekonomik olarak büyüyeceğiz. Üretim ekonomisine geçeceğiz. Adil şekilde bölüşeceğiz

Hep birlikte adil bir sistem kuracağız.

CHP diyor camileri yıkıyor diyor. Uçaktan indiğimde Kadıköy Belediye Başkanına “Başkan camileri yıkıyor musunuz?” diye sordum. “Bayram geliyor diye deterjanla yıkıyoruz” dedi. Yani CHP’li belediyeler camileri deterjanla yıkıyor.

Bu 35 günde içimi acıtan olayı anlatayım. Bir vekilim kağıt toplayan bir çocuk görmüş. Demiş ki hayalin nedir? Çocukta cevap vermiş; büyük kağıt toplayabilmek. Erdoğan çocukların hayal kurabilmesini bile engelledi. Ben sizin çocuklarınıza hayal kurduracağım.

NORMAL SİYAH ÇAYDAN İÇECEK

Erdoğan 2002’de iktidar olduğunda dolar 1,30’du. Şimdi 4,5 lira. Bir daha seçilecek olursa emin olun 8 lira olur çünkü dünya ile kavgalı. Sürekli kavga ediyor.

Birinci dönemi çıraklık dönemiydi öyle diyor. Dördüncü dönemi emeklilik dönemi. Kıraathane dönemi. Dördüncü döneminde onun sarayına bir kıraathane açacağım. Ama kusura bakmasın kilosu 4500 lira olan beyaz çaydan içiyor ama onu veremem. Normal siyah çaydan içecek.

Dünyanın her yerinde fakirler mutsuzdur, zenginler mutludur. Ama Türkiye’de farklı. Zenginler de mutsuz fakirler de mutsuz. Çünkü zenginler de geleceğine dair bir umut görmüyor. Gençler yurt dışına gidiyor. Beyin göçünü beyin gücüne döndüreceğim.

Türkiye’nin büyük sorunları var. Türkiye’nin büyük sorunlarını yordun adamlar çözemez. Siyasete taze kan lazım.

Sandıklara siz sahip çıkacaksınız. Bir oy Cumhuriyetin geleceğidir. Bir oy çocuklarınızın geleceğidir.

YSK’NIN ÖNÜNDE 50 BİN AVUKATLA OLURUM

Size şunun sözünü veririm. Siz sandıklara sahip çıkın. Ben YSK’nın önünde 50 bin cübbeli avukatla olurum.

Başaracağız. Başaracağız.