Muharrem İnce İstanbul’dan Seslendi

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Maltepe'de milyonlara seslendi.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 24 Haziran seçimi öncesinde düzenlenen son mitingi için Maltepe Miting alanında yüz binler bir araya geldi. Muharrem İnce 'nin "Formalarınızı giyin, kol kola gelin” çağrısına uyan taraftarların da katıldığını miting için sabahın erken saatlerinden itibaren yurttaşlar Maltepe’nin yolunu tuttu.

İstanbul’un çeşitli semtlerinden gelen yüz binler Maltepe’deki 400 metre genişliğinde ve 3,5 kilometre uzunluğunda 1 milyon 200 bin metrekarelik olan 2 milyon kişiyi ağırlayabilecek kapasitede olan miting alanını saat öncesinde doldurdu. Miting alanı çevresinde de alana henüz giriş yapamamış olanlar var.

Muharrem İnce alkışlarla miting alanına girdi.

Muharrem İnce’nin konuşmasından başlıklar şöyle:

Yarın bambaşka bir Türkiye alacak. Yarın ayrımcılığa son vereceğiz. Yarın kayırmacılığa son vereceğiz. Savurganlığa son vereceğiz.

50 günde 107. Miting. Herkesi kucaklayan bir Cumhurbaşkanı, hepinizin Cumhurbaşkanı.

Ne diyordu Yahya Kemal; Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul.

Ben de diyorum ki aziz İstanbul Maltepe’de bir sahneden baktım öyle güzel görünüyorsun ki. Dostlara güven veriyorsun. Gelincik tarlası gibisin İstanbul. İzmir'de, Ankara'da muhteşemdin ama İstanbul'da 5 milyonsun.

Herkesi kucaklayacağız. Yahya Kemal bizim, Necip Fazıl bizim, Nazım Hikmet bizim.

Yahya Kemal bizim, Nazım Hikmet bizim...

Üreten bir Türkiye yapacağız. Topraklarından bereket fışkıran bir Türkiye. Mutlu bir Türkiye, barışmış bir Türkiye.

Meydanları süsleyen kardeşlerim, polislerimiz, jandarmamız, oruçlu oruçlu meydanları dolduran sizler, gürültü kirliliği verdiğimiz çocuklarını uyandırdığımız anneler hakkınızı helal edin.

Bugüne kadar emeği geçen herkese hepinize çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin diyorum.

Bütün valileri, kaymakamları uyarıyorum. Sizler devletin valisisiniz. Erdoğan'ın değil.

TRT, sen benim mitingimi versen ne olur, vermesen ne olur.

Meydanlarda ey diye bağıran bir cumhurbaşkanı değil, gelecekten bahseden bir cumhurbaşkanı. Nano teknoloji, uzay madenciliği diyen; sürücüsüz arabaları anlatan bir cumhurbaşkanı. 16 yılın sonunda bedava kek değil, aş, ekmek, iş diyen bir cumhurbaşkanı. Size söz veriyorum. İlk 7 gü içinde başlayıp 100 gün içinde bitireceklerim, 500 günde, 5 yılda yapacaklarımın her birini tek tek anlatıyorum.

Size dedim ki, formalarınızla gelin. Ne de iyi yaptınız, Beşiktaşlıyla Galatasaraylı, Fenerbahçeliyle Trabzonsporlu, Bursasporluyla Yalovasporlu kol kola. İşte böyle bir Türkiye olacak, böyle bir Türkiye'yi birlikte kuracağız. Sizinle gurur duyuyorum, 5 milyonla, 81 milyonla gurur duyuyorum.

100 gün içinde özel hayatın gizliliğine kimse dokunamayacak. Başkalarının telefonların dinleyip ortlarda gezdirenler ancak sapık olabilir. FETÖ'cü var diye askeri okulları kapattılar. FETÖ'cü hakim var diye hukuk fakültelerine neden kapatmadınız.

Hemen medyayla ilgili yasal düzenlemeler yapacağız. Kamuda yükselme objektif ölçüleri olacak.

Kimsenin mezhebine, başı açık, başı kapalı bakılmayacak. Başörtülü kardeşim bu yalancılara bakma sen. Afiş yaptırıyor. Altına CHP basıyor. Bunlar ahlaksız, namussuz, şerefsiz. Sana söz veriyorum başörtüsünü ister okulda tak ister evinde ister devlet dairesinde tak.

Seçilir seçilmez Avrupa'daki başkenleri gezeceğim. AB ile müzakareleri hızlandıracağız.

Üniversiteleri de böldü. Hemen birleştireceğim.

Çiftçiye mazot 3 lira olacak. En düşük emekli maaşı 1500 lira olacak. Karadenizli kardeşim fındık 15 lira olacak.

100 gün içinde yerel yönetimleri güçlendireceğiz. Denizli'de, Bursa'da ve İstanbul'da 3 tane moda, tekstil, tasarım akademisi kuracağız. Aile sigortasını 100 gün içinde devreye sokacağız. Engelliler için yaşam merkezleri kuracağız

100 gün içinde Cemevlerinin hukuki statüsünü tanıyacağız. Denizli'de Bursa'da ve İstanbul'da moda tekstil tasarım atölyesi kuracağız.

Kamu bankalarını, yeniden yapılandıracağız.

Avrupa’daki başkentleri gezeceğim. AB’yle müzakereleri hızlandıracağız.

TÜRKSAT canlı yayın frekansına sabotaj yapıldığı bilgisi geldi. Erdoğan, gidiyorsun delikanlı ol öyle git. Gitmenin de bir şerefi var.

Yarın akşam Erdoğan seçilirse faiz yükselecek. Euro yükselecek, beton ekonomisi devam edecek.

Yarın akşam İnce kazanırsa; üretim artacak, dolar düşecek, faizler inecek, euro inecek...

Yarın akşam İnce kazanırsa, devlet kemer sıkacak, vatandaş değil! Beyin göçü duracak, bağımsız mahkemeler gelecek, tencereye et girecek et...

Yarın akşam İnce kazanırsa, sadece İnce kazanmayacak! AK Partili, MHP'li HDP'li İYİ Parti'li Saadat Parti'li kardeşim kazancak. İnce kazanırsa, Türkiyem kazanacak.

24 senedir İstanbul'u yönetiyor. Geldiğimiz noktaya bakın. Erdoğan, kendisinden önceki projeleri devam ettirmiştir. Ben de gelirim projeleri devam ettiririm.

Cumhurbaşkanı değil İstanbul imar müdürü. Kupon arsalardan sorumlu imar müdürü. Erdoğan ile aramızdaki fark şu; Erdoğan kupan arazilerden rezidanslardan sorumlu imar müdürü ben tapusunu alamayan gazibanların abisi olacağım.

İstanbul'a ihanet ettiler. Katlettiler İstanbul'u.

Yangın var Erdoğan yangın. Mutfak yanıyor. Olmuyor. Erdoğan, sen değişince düzelir.

Erdoğan gibi faşist kafalı bir adam. 5 milyonu görünce kesin yayını diyor. Korku bu korku.

Kamu görevlilerine sesleniyorum. Kimse tedirgin olmasın. Yolsuzluğa bulaşmadıysanız, işinizin ehliyseniz, liyakat sahibiyseniz; sağcı mısınız, solcu musunuz beni ilgilendirmez. Görevinize devam edeceksiniz.

Erdoğan'ın yaptığı köprüde hırsızlık var.

Benim Cumhurbaşkanlığında Erdoğan da rahat edecek. Çünkü Türkiye zengin olacak. Emekli Cumhurbaşkanı maaşına da zam yapacağız. Erdoğan da rahat edecek.

Ben bu memlekete kalite getireceğim. Yol yapıyor yol çöküyor. Hastane yapıyor hemşire yok.

Barışacağız, büyüyeceğiz.

Faiz artıyorsa, her gün cebinden para alınıyor demektir. Gençlerle birlikte faizleri indireceğiz. Faizler Erdoğan'ın yaptığı gibi polisiye tedbirlerle inmez, akılla bilimle iner.

Her gittiğim yerde Erdoğan'a seslendim. Gel ekonomi tartışalım dedim. Gelemedi. Çakma lider bu.

Faizler yükselince, faiz lobisi dedi. Şimdi de soğan lobisi mi diyecek.

Yalova'da oyumu kullandıktan sonra YSK'nin önüne gideceğim. 'Erdoğan kazanınca bırakmazmış!' geç o işleri geç. Bu devlet sahipsiz değil. Demirel, 6 kere kaybedip nasıl gittiyse sen de gideceksin.

Bu son çırpınışları. 5 milyonu görmezden gelip canlı yayını kestiriyorsan sen bitmişsin.

Yarın bambaşka birgün olacak. Bu işi başardık. Çok teşekkür ediyorum.

Bu kampanya süresince bazı mektuplar elime geçti. Bunları Çankaya köşkünün müzesinde yayınlayacağım. Türkiye'nin bu devasa sorunlarını yorgun bir adam, milletetn korkan bir adam çözemez. Bu sorunları taze kan çözer.

Muharrem İnce konuşmasını bitirdikten sonra annesi Zekiye İnce'yi sahneye çağırdı. Annesi ve kardeşi ile milyonları selamladı.