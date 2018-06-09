Muharrem İnce: Başaracağız!

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce , Kadıköy'de yüz binlere seslendi: Başaracağız

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce , Kadıköy'de gece mitingi düzenledi. İnce, miting öncesinde kendisini Şaşkınbakkal'da bekleyen binlerce kişiyle buluşarak Göztepe Parkı'na yürüdü. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Akif Hamza Çebi, Engin Altay,CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, milletvekilleri, belediye başkanlarının katıldığı yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu.

Yüzbinlerin katıldığı yürüyüş sonrası Muharrem İnce Kadıköy'de halka seslendi.

İnce’nin konuşmasının satı başları şöyle:

Şu anda 360 derece miting yapıyoruz ve caddenin ucunu göremiyorum. Akın akın hala geliyorlar.

Kadıköylüler siz hani büyük bir değişim başlattınız ya, aynısını 24 Haziran'da da bekliyorum.

Ben meydanlarda gençler dedim, gelecek dedim, eğitim dedim, adalet dedim, kardeşlik dedim. Erdoğan ise meydanlarda kavga etti. Bugün değiştirmiş bir baktım plak değişmiş.” Gelin diyor 81 milyon helalleşelim” diyor,” barışalım” diyor. Ve bana bir çağrıda bulunuyor. “İnce birinci çıkamazsan siyaseti bırakacak mısın” dedi bana. Buna cevap veriyorum. Erdoğan sana sesleniyorum. İddialı insanları severim. Seni de beğendim güzel iddialısın. Sana söz veriyorum bu seçimi kaybedersem siyaseti bırakacağım söz. Bir şartım var. İstediğim bir televizyon kanalına benimle çık ondan sonra. Kanalı sen seç, gününü sen seç, yanına iki yüz tane danışman al yetmedi prompter al. Senden bunu istiyorum.

ERDOĞANA KIRAATHANE AÇACAĞIM

16 yıldır ülkeyi yönetiyor. Ben diyorum ki fabrika, gençlere iş. O geliyor meydanlara bir proje açıkladı. Kıraathane açacakmış. Cumhurbaşkanı olduğumda Erdoğan’a bir kıraathane açacağım. Kekler de benden.

Son 15 günde ‘ince’ hastalığa yakalanmadıysa bu kıraathane projesi FETÖ projesi. Bunu kandırıyorlar. Bir Cumhurbaşkanı kıraathane açacağımi kek dağıtacağım der mi? 81 milyonu keklemeye çalışıyor. Ya bunu kandırdılar. Ya bıktı yoruldu. Bu işi Muharrem İnce’ye devredeyim diyor.

Son günlerde terazi şaştı diyor ki biz iktidar olmadan önce ambulansları köpekler çekerdi. Herhalde Sibirya ile ilgili çok belgesel izlemiş. Diyor ki ilkokulda 75 kişilik sınıfta okudum. Tek parti dönemi 1950’de bitti. Erdoğan 1954’te doğmuş. Dünya tarihinde doğmadan 4 yıl önce ilkokula giden tek adam Erdoğan.

O ÇOCUKLARI DÖVDÜREMEZSİNİZ

Bugün 17-18 yaşında çocuklar hükümete karne vermiş. O çocukları dövdürmüşler. Ben de hükümete karne veriyorum. Beni de mi döveceksin. Karne günü çocuklar dövülmez. O çocuklar CHP’li değil, hepimizin çocukları.

Cumhurbaşkanı adayı olduğumda CHP rozetimi çıkardım. Herkesin Cumhurbaşkanı adayı olacağım dedi. Erdoğan Alevileri sevmiyor, sendikacıları sevmiyor, Kürtleri sevmiyor, gençleri sevmiyor. Erdoğan sadece kendine biat edenler seviyor. Ben diyorum ki barışalım diyorum. Hemen barışacağız. Ekonomik olarak büyüyeceğiz. Üretim ekonomisine geçeceğiz. Adil şekilde bölüşeceğiz

Hep birlikte adil bir sistem kuracağız.

81 milyona sesleniyorum; Bedava kek, kıraathane isteyenler Erdoğan’a, fabrika isteyenler, iş isteyenler Muharrem İnce’ye oy versin.

ERDOĞAN ÇOCUKLARIN HAYAL KURMASINI ENGELLEDİ

CHP diyor camileri yıkıyor diyor. Uçaktan indiğimde Kadıköy Belediye Başkanına “Başkan camileri yıkıyor musunuz?” diye sordum. “Bayram geliyor diye deterjanla yıkıyoruz” dedi. Yani CHP’li belediyeler camileri deterjanla yıkıyor.

Erdoğan çocukların hayal kurmasını bile engelledi. Sizin çocuklarınıza hayal kurduracağım.

Erdoğan 2002’de iktidar olduğunda dolar 1,30’du. Şimdi 4,5 lira. Bir daha seçilecek olursa emin olun 8 lira olur çünkü dünya ile kavgalı. Sürekli kavga ediyor.

Şeker fabrikalarını zarar ediyor diye kapatıyor. Bir fabrikayı mı yönetmek kolaydır. Bir fabrikayı mı? Elbette fabrikayı yönetmek kolaydır. Sen daha fabrikaları kar ettiremiyorsun. Türkiye'yi nasıl idare edeceksin?

Meydanlarda ben 3 beyaz 3 siyah diyorum. O meydanlarda dört yapıyor dört. Bu dördü anlatayım size. Erdoğan'ın döneminde 1- yolsuzluk, 2 - yoksulluk 3 - Yasaklar 4 - yalanlar İşte bu...

Birinci dönemi çıraklık dönemiydi öyle diyor. Dördüncü dönemi emeklilik dönemi. Kıraathane dönemi. Dördüncü döneminde onun sarayına bir kıraathane açacağım. Ama kusura bakmasın kilosu 4500 lira olan beyaz çaydan içiyor ama onu veremem. Normal siyah çaydan içecek.

Dünyanın her yerinde fakirler mutsuzdur, zenginler mutludur. Ama Türkiye’de farklı. Zenginler de mutsuz fakirler de mutsuz. Çünkü zenginler de geleceğine dair bir umut görmüyor. Gençler yurt dışına gidiyor. Beyin göçünü beyin gücüne döndüreceğim.

YSK’NIN ÖNÜNDE 50 BİN AVUKATLA OLURUM

Türkiye’nin büyük sorunları var. Türkiye’nin büyük sorunlarını yordun adamlar çözemez. Siyasete taze kan lazım.

Sandıklara siz sahip çıkacaksınız. Bir oy Cumhuriyetin geleceğidir. Bir oy çocuklarınızın geleceğidir.

AKP'li kardeşlerim vicdanlarınıza sesleniyorum. Bu ahlaki değil bu ekonomik değil. Umut yeşerince gelecek İnce. Ben Erdoğan gibi koltuk meraklısı değilim. Hem bana çırak diyorsun gel korkma. Gel televizyona çıkalım. Ama çıkamaz. Çünkü Türkiye'nin büyük sorunları var. Büyük sorunları yorgun adamlar çözemez.

Bana sandıklara çıkın Muharrem bey diye mesaj atmayın. Niye biliyor musun? Türkiye'de 175 bin sandığa ben nasıl sahip çıkacağım. Sandıklara siz çıkacaksınız.

Size şunun sözünü veririm. Siz sandıklara sahip çıkın. Ben YSK’nın önünde 50 bin cübbeli avukatla olurum.

Başaracağız. Başaracağız.

BİRİNCİ TURDA BU İŞİ HALLEDECEĞİZ

Oyumuz 4 Mayıs’da yüzde yirmi altıydı. Şimdi yüzde otuzun üzerinde kafa kafaya gidiyoruz. Başlarken ikinci tura kalsın diyordum. Bu işi birinci turda halletmemiz yok.