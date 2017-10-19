Müftü Nikahını Kadınlar Kabul Etmiyor

Kadıköy’de bir araya gelen kadınlar müftülere nikah yetkisi veren düzenlemenin geri çekilmesini istedi. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu "Bu yasasının toplumda hiçbir karşılığı yoktur; derhal geri çekilmelidir” dedi.

“Nüfus Hizmetleri Kanunu ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” 18 Ekim Çarşamba günü TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü. Müftülere nikâh kıyma yetkisinin verildiği Kanun Tasarısı’nın altıncı maddesi kabul edildi.

Müftülere resmi nikâh yetkisi verilmesini içeren Nüfus Kanunu’na karşı, kadınlar 17 Ekim Salı günü bir kez daha Kadıköy’de protesto eylemi düzenledi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İsteseniz de istemeseniz de düzenleme Meclis’ten geçecek” açıklamasının ardından Khalkedon Meydanı’nda toplanan kadınlar, “Devletin herkesi kapsaması gereken sosyal hizmet alanını, eğitim alanını, sosyal politikalarını toplumun tamamı açısından kapsayıcı olmayan dini bir kuruma devretmekte olduğunu görüyoruz. Bu yasa bu haliyle Meclisten geçmemeli” dedi.

Üzerinde “Müftülük yasası geri çekilsin”, “Birlikte Güçlü” yazılı pankartlar açan kadınlar, bir süre oturma eylemi yaparak, “Bu yasalar böyle geçmez”, “Müftülük yasasına itirazım var” sloganlarıyla tasarıya tepki gösterdi.

“TOPLUMU AYRIŞTIRIR”

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ise şunları söyledi: “Müftülere resmi nikâh yetkisi verilmesi, müftülerin evlendirme memuru arasında sayılması genel anlamda toplumsal alana müdahaledir. Bu müdahale, doğrudan toplumu ayrıştıracaktır. Cumhuriyet’in ilkeleri arasında olan laiklikteki ısrarımız bunun içindir.

Kamu hizmetleri, herhangi bir dini referans üzerinden yürütülemez. Kamu kurumları, tüm toplumu temsil etmelidir. Bugün milyonlarca kadın, bu yasayı protesto ediyor. Bunu görmezden gelemezsiniz. Toplumsal alanın taleplerini göz ardı edemezsiniz. Toplumsal meşruluğu olmayan yasaların hayatta hiçbir karşılığı yoktur. Bunun tek bir açıklaması vardır; o da iktidarların kendi politik, ideolojik beklentilerini, toplumun genelinin ihtiyacıymış gibi göstermesidir. Dolayısıyla bu yasasının toplumda hiçbir karşılığı yoktur; derhal geri çekilmelidir.”