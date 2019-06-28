Motor iskelesi kaldırıldı

Kadıköy Rıhtım’daki düzenlemeler devam ediyor. Mart ayında Kadıköy-Beşiktaş iskelesinin ön cephesinde başlayan restorasyon sürerken, Kadıköy-Karaköy Turyol iskelesi de kısa süre önce kapandı

Kadıköy-Beşiktaş İskelesi'nde yapılması planlanan yolcu salonunun inşaatı devam ediyor. İstanbul’un en çok kullanılan iskelelerinden birinde süren çalışmanın ne zaman sonlanacağı bilinmezken, edindiğimiz bilgilere göre inşaat başladığında Temmuz veya Ağustos’ta bitirilmesi planlanmıştı. Ancak restorasyon yavaş ilerliyor ve Temmuz-Ağustos ayları içerisinde tamamlanması imkansız görünüyor.

NE ZAMAN BİTECEK?

İskelede süren restorasyon çalışmaları nedeniyle Kadıköylüler, Adalar girişinden girerek Beşiktaş vapuruna ulaşıyor. Konuyla ilgili Nisan ayında gazetemize konuşan yetkililer, çalışmanın Rıhtım meydan düzenlemesiyle ilişkisi olmadığını, projeye 2006 yılında karar verildiğini dile getirmişti.

Beşiktaş İskelesi'nin içi hala bu durumda....

MOTOR İSKELESİ KALDIRILDI

Rıhtım’da kısa bir süre önce gerçekleşen bir diğer değişiklik ise Kadıköy-Karaköy-Eminönü iskelesi ile minibüs durakları arasında yer alan Karaköy-Eminönü Turyol iskelesinin kaldırılması oldu.

İskelenin taşınmasıyla birlikte motor seferleri Kadıköy-Karaköy-Eminönü iskelesinden yapılıyor. Var olan Turyol iskelesi ise minibüs duraklarının olduğu yere taşındı ve burası da motorların park etmesi için kullanılıyor. Motor seferleriyle vapur seferlerinin aynı iskeleden yapılması yoğunluğu arttırırken, kaldırılan iskelenin bulunduğu bölge Beşiktaş iskelesinin yanındaki alan gibi betonla kaplandı. Motor iskelesinin yenilenerek tekrar faaliyete geçip geçmeyeceği ise henüz belli değil.