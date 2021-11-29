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Motokuryelere 19 saatlik trafik yasağı

İstanbul’da yaşanan fırtına ve lodos nedeniyle hem okullar tatil edildi hem de motokuryelerin trafiğe yarın akşam 18.00'a kadar çıkmaları yasaklandı

Motokuryelere 19 saatlik trafik yasağı

İstanbul Valiliği, İstanbul’u etkisi altına alan fırtına ve lodos nedeniyle hem okulları tatil etti hem de motokuryeler, motosikletler ve elektrikli scooter araçlarının trafiğe çıkmalarını yasakladı.

OKULLARA BİR GÜNLÜK FIRTINA TATİLİ

Valilik, öğrencilerin olumsuzluk yaşamamaları için yüzyüze yapılan eğitime, 30 Kasım Salı günü ara verildiğini duyurdu.

MOTOKURYELERE 19 SAATLİK TRAFİK YASAĞI

Valilik yaptığı ikinci açıklama, yaşadığı zorluklar gün boyu sosyal medyada yer alan motokuryelere ilişkin oldu. Valilik, yaz kış demeden büyük bir özveri ile çalışarak hayatımızı kolaylaştıran motorkuryelerin can ve mal güvenliklerini korumak amacıyla 29 Kasım 23.00’dan 30 Kasım 18.00’a kadar trafiğe çıkmalarını yasakladığını duyurdu.

 Valilik ayrıca motosikletler ve elektrikli scooter araçlarının da 29 Kasım 23.00’dan 30 Kasım 18.00’a kadar aynı gerekçelerle trafiğe çıkmalarının yasaklandığını açıkladı

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