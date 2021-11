Motokuryeler için çağrı: Acil değilse sipariş vermeyelim!

TEHİS’ten paket servisi durdurun ve fırtına dinene kadar sipariş vermeyin çağrısı

İstanbul'u etkisi altına alan sağanak ve fırtına yurdun tüm bölgelerinde hem korkuya hem de kazalara neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise motokuryelerin yaşadığı zorlukları gözler önüne serdi.

Konuya ilişkin gazetemize konuşan Turizm, Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası Eş Sözcüsü Kubilay Çelik, "Bugün halkımızdan acil durumlar dışında paket servis için sipariş vermemelerini rica ediyoruz. Verdiğiniz her sipariş motokuryelerin hayatını riske atıyor" ifadelerini kullandı.

"15'E YAKIN ARKADAŞIMIZ HASTANEDE"

İstanbul'un teslim olduğu lodos ve fırtınaya karşı önlem alınması gerektiğini belirten Çelik, "Motokurye arkadaşlarımızdan gelen haberler ile 15’e yakın arkadaşımız hastanede. Şu anda fırtına ve lodos görülen bölgelerde paket servis hizmeti ve siparişler derhal durdurulmalıdır. Paket servisi yapan şirketler; yemeksepeti, getir, banabi, trendyol ve hepsiburada gibi şirketler şu an yaşanılan ve yaşanabilecek olan her kazanın ve olası her iş cinayetinin sorumlusudur" açıklamasında bulundu.

ÇELİK'TEN KURYELERE HATIRLATMA

Motokuryelerin ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kaldıkları durumlarda çalışmaktan kaçınabileceklerini söyleyen Çelik, "Motokurye kardeşlerimize hatırlatma olarakta iş yasasında şu anki gibi durumlarda yasalar gereğince çalışmayacak koşulları olduğundan siparişi durdurabileceklerini hatırlatıyoruz. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 13'e göre; Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan işçiler çalışmaktan kaçınabilir. İşyerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek güvenli bir yere gidebilirsiniz. Bu hareketlerinizden dolayı haklarınız kısıtlanamaz" dedi.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Motokuryelerin Boğaz Köprüsü'nden geçerken zorlandıklarını gören iki otobüs şoförü, motorlara perdeleme yaparak sert rüzgarı kesti.