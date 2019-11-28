Mor Liste, sendika yönetimine aday

Kadınlardan oluşan Mor Liste, DİSK Genel İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şube’nin olağanüstü seçimine gireceğini açıkladı

DİSK Genel-İş Sendikası Anadolu Yakası 1 No’lu Şube, yeni yönetimini belirlemek üzere 8 Aralık Pazar günü olağanüstü seçime gidiyor. Yönetime aday olan ekiplerden biri de sadece kadınlardan oluşan Mor Liste.

Mor Liste, bir basın açıklaması yaparak adaylığını duyurdu. “Her gün emeğimizle hayata değer katan işçi kadınlarız... Bazen belediye etkinliklerinde, bazen çöp arabasının direksiyonunda, bazen parklarda sokaklarda, bazen masa başında vatandaşlara hizmet ederken görürsünüz bizi.” diyen belediye çalışanı kadınlar, açıklamayı şöyle sürdürdü: “Dünya nüfusunun yarısıyız… Sendikanın yarısıyız... Buna rağmen yok sayılıyoruz. Temsil edilmek hakkımız. Çünkü varız, buradayız, kadınız, LGBTİ+’yiz, işçiyiz, emekçiyiz, sendikalıyız. Emeğimizin karşılığını görmek için eşitlik temelinde birarada mücadele etmek istiyoruz. Eylemlerde de varız, Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde de... Ama sendikanın karar alma süreçlerinde yokuz. Şubenin tüm yöneticileri erkek, Genel Merkezin yöneticileri erkek. Bu suskunluğu devam ettirirsek hiç bir zaman var olamayacağız.”

“OMUZ OMUZA YÖNETECEĞİZ”

“Kadın-erkek eşitsizliği, ne yazık ki bugün Türkiye’de sadece siyasetin değil sendikal örgütlenmelerin de bir gerçeği. Artık bu eşitsizliğe son vermek istiyoruz.” ifadeleriyle açıklamayı sürdüren kadınlar, “Bundan böyle kadınların emek mücadelesinde süs gibi görülmesini, sembolik konumlara razı edilmesini kabul etmeyeceğiz. Omuz omuza çalışıyorsak, omuz omuza yöneteceğiz.” dedi.

“NE YAPACAĞIZ?”

Mor Liste’nin amaçları ise şöyle açıklandı: Sendikayı eşitlik ve çoğulculuk temelinde yöneteceğiz. Listenin kadınlardan oluşması kadın egemenliği veya üstünlüğü anlamına gelmiyor. Kadınlardan oluşan bu liste, tamamı erkeklerin egemenliğinde olan koca bir sistemdeki eşitsizliğe dikkat çekmeyi ve eşitliğin sağlanmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu bir başlangıç, sadece başlangıç, küçük bir adım…”