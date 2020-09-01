Moda’dan güzel haberler var

Moda İskelesi’nden sevindirici bir haber geldi. İBB “Moda İskelesi ulaşım hizmetlerinde kullanılmaya devam edilerek, herhangi bir ticari işletmeye konu edilmeyecektir” açıklamasını yaptı

Yaklaşık 5 yıldır restorasyon çalışmalarının sürdüğü Moda İskelesi’nde geçtiğimiz haftalarda yaşanan bir gelişme Kadıköylüleri heyecanlandırmıştı. Tarihi yapıya “Moda İskelesi” yazılı tabela asılmıştı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da Twitter hesabından “Moda İskelesi’nin tabelası geldi, bir bakmışız bir gün vapur da gelmiş.” paylaşımını yaptı. Tabelası asılan iskelenin eski günlerine dönmesi muhtemel mi? Bir dönem restoran olarak da kullanılan yapı hakkında en çok merak edilen konulardan biri de bu. Sorularımıza yanıt aramak için İBB’ye başvurduk. Gelen yanıt ise sevindiriciydi: “Söz konusu taşınmaz ulaşım hizmetlerinde kullanılmaya devam edilerek, herhangi bir ticari işletmeye konu edilmeyecektir.”

İşte İBB’ye sorduğumuz sorular ve aldığımız yanıtlar:

İskeledeki restorasyon tamamlandı mı?

Moda İskelesi’nde, İBB Yapı İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon işlemlerine, alan içerisinde bulunan işletme sebebiyle ara verilerek; işletmenin hukuki statüsünün netleştirilmesinin ardından devam edilmesine karar verilmiştir.

İskele bir işletmeye ihale edilmiş ve kiralanmıştı. Bu süreç devam edecek mi?

İBB iştiraki olan Şehir Hatları A.Ş. tarafından Moda İskelesi’nin üçüncü kişilere kiraya verilmesine dair düzenlenen sözleşme, yasal süresi içerisinde 21.02.2020 tarihinde fesh edilerek; taşınmaz, mevcut hali ile 21.05.2020 tarihinde Emlak Müdürlüğünce teslim alınmıştır. Yine Emlak Müdürlüğünce, Yapı İşleri Müdürlüğü’ne tadilatın tamamlanması yönünde yazı yazılması halinde çalışmalara devam edilecektir. 22.05.2020 tarihinde de Güvenlik Müdürlüğü’nden taşınmazın üçüncü kişiler tarafından işgalinin önlenmesi talep edilmiş; Moda İskelesi tabelası, Şehir Hatları A.Ş. yetkilileri tarafından Emlak Müdürlüğüne şifahi bilgilendirme yapılarak asılmıştır.

İskele ulaşım için mi kullanılacak?

Söz konusu iskele, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 21.01.2005 tarihli ve 2005/3 sayılı kararı ile İBB’ye devredilmiş olup, bu karara istinaden düzenlenen 13.05.2005 tarihli protokolün 6. maddesinin 9. bendinde, ‘tahsis edilen iskele ve hizmet binaları, belediyece tahsis amacı dışında kullanılmaz’, aynı protokolün 9. maddesinin 12. bendinde ise ‘Belediyeye devredilen gemiler, iskeleler ve terminaller bu protokolün amacına uygun olarak Belediye tarafından üçüncü şahıslara ve iştiraklerine işlettirilebilir veya kiraya verilebilir.’ hükümleri bulunmaktadır. Bu sebeple, Moda İskelesi, Belediyemizce ulaşım hizmetlerinde kullanılmak zorundadır. Söz konusu taşınmaz ulaşım hizmetlerinde kullanılmaya devam edilerek, herhangi bir ticari işletmeye konu edilmeyecektir.

NE OLMUŞTU?

Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde bulunan (İBB) tarihi Moda İskelesi’nde dönemin İBB Başkanı Kadir Topbaş döneminde hatalı restorasyon yapıldığı ortaya çıkmıştı. TMMOB Mimarlar Odası ve Kadıköy Belediyesi Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu’nun (KUDEP) yaptığı itirazlar sonrasında iskelede yürütülen restorasyon durdurulmuş ve gerekli incelemeler yapılmıştı. İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanlarının yaptığı işlemler sonucunda; Moda İskelesi’nin altı ay içinde aslına uygun haline getirilmesine karar verilmişti. Aynı zamanda iskele özel bir işletmeye devredilerek bir dönem kafe olarak kullanılmıştı.

KADIKÖY’ÜN SİMGESİ

Dönemin ünlü mimarlarından Vedat Tek imzasıyla 1916-1917 yıllarında tek kat olarak inşa edilen Moda İskelesi Kadıköy’ün önemli simgelerinden biri. Neo-Klasik tarzdaki bu yapı, iskele binalarının en tanınmış örneklerinden biri olarak da biliniyor.İskele 1937 yılında yaşanan kuvvetli bir lodos sonucu ağır hasar gördü. 1985’te hizmete kapanan Moda İskelesi, 2000 yılında TDİ ve Türkiye Deniz ve Ticaret Odası Başkanlığı tarafından restore edildi. Hizmete açıldığı 2001 yılındaki Kabotaj Bayramı’ndan sonra bir işletmeye kiraya verilen iskele restoran olarak kullanıldı.