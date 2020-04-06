Haftalık Bağımsız Gazete 06 Nisan 2020
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Moda Tramvayı’na korona engeli

İBB, korona virüsü önlemleri çerçevesinde metro seferlerinin 21.00’de sona ereceğini, finüküler ve nostaljik tramvay seferlerinin durdurulduğunu açıkladı

Moda Tramvayı’na korona engeli
GazeteKadıköy

İstanbul’da günde 2 milyondan fazla yolcu taşıyan metro ve tramvaylarda, korona virüsü salgını sonrası 2 Nisan Perşembe günü verilerine göre yolcu sayısı 242 bin 872’ye kadar düştü.

Yolcu sayısında yaşanan yüzde 90’a varan bu düşüş sonrasında İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan “kapasitenin yüzde 50’si oranında yolcu kabul edilmesi” kriteri daha ileri taşınıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul Aş, seferleri yolcu yoğunluğunu yüzde 25’i aşmayacak şekilde planladı.

NOSTALJİK TRAMVAY SEFERLERİ DURDU

İBB’nin önerileri Pandemi Kurulu’na sunuldu ve İl Hıfzıssıhha Kurulu bilgisiyle kamuoyuna duyuruldu. Yeni planlamayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya mesajıyla İstanbullulara duyurdu. Metro seferlerinin 6 Nisan Pazartesi’den itibaren 06:00 - 21.00 saatleri arasında yapılacağını açıklayan Ekrem İmamoğlu, diğer kararlar ile ilgili şunları yazdı: “Moda ve İstiklal Caddesi tramvayları ile Kabataş-Taksim Finüküler hattı seferleri durdurulacaktır. Metro istasyonlarında acil aydınlatma sistemine geçilecektir. Değerli İstanbullulara duyurulur.”

İBB, Güvenlik İzleme Merkezi’nde yer alan 6 bin 371 kamera ile istasyon ve araçları izleyerek günün her saati araçları maksimum yüzde 25 doluluk oranında tutacak.

Bu süreçte istasyon ve araçlarda temizlik ve dezenfektasyon önlemleri de artırıldı. Yolculara sosyal mesafe kuralını hatırlatmak amacıyla araçlarda birer koltuk boş bırakacak şekilde oturmaya yönlendirecek bilgilendirme etiketleri yerleştirildi.

TERMAL KAMERALAR YERLEŞTİRİLDİ

İBB, ayrıca İstanbul’daki metro istasyonlarına termal kameralar yerleştiriyor. Yenikapı, Üsküdar, Kirazlı metro istasyonlarına termal kameralar konulmuştu. Şimdi Aksaray, Şişli, Bağcılar, Ataköy, Taksim, Ünalan ve Zeytinburnu metro istasyonlarına da termal kameralar yerleştiriliyor.

Termal kamera ile yüksek ateş tespit edilen yolculardan güvenlik görevlileri hemen maske takmalarını rica ediyor. Yolcuya, yüksek ateşle seyahat edemeyeceği belirtilerek, Alo 184 ile iletişim kurması veya en yakın sağlık kuruluşuna gitmesi isteniyor.

İBB, toplu alanlarda maske takılmasının zorunla hale getirilmesinin ardından, İstanbul’daki toplu ulaşım araçlarında ilk etapta 100 bin maske dağıtımına da başlamıştı.

Etiketler; #moda tramvayı #nostaljik tramvay #kroona #salgın
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