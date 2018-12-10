Moda Parkı için farklı fikirler bu sergide

Barış Manço Kültür Merkezi’nde Kadıköy Moda Parkı Sahil Bandı Peyzaj Projesi Sergisi gerçekleşti

Çağla ÇELİK-İrem ÇUBUK

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı öğrencileri, Moda Parkı’na yönelik çalışmalarını sergiledi. Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nin ev sahibi olduğu sergide, Moda Parkı’nı geliştirmeyi amaçlayan projeler paylaşıldı. Fakülte öğrencilerinin dönem sonu için hazırladıkları 16 başarılı proje Kadıköy Belediyesi’ne ilham kaynağı olacak nitelikte. 8-14 Aralık tarihlerinde gerçekleşen sergide yapılan çalışmalar, öğretmen ve öğrenciler tarafından gelen misafirlere sunuldu.

PROJELER KADIKÖY BELEDİYESİ İÇİN

İstanbul Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı öğretim görevlilerinden Dr.İpek Müge Özgüç Erdönmez, “Sergide sunulan çalışmalarımız, belediyeye ilham olmayı amaçlıyor. Öğrencilerimiz projeleri hazırlarken mimari yapıya zarar vermemeye ve kültürel yapıyı bozmamaya özen gösterdi.” dedi. Ayrıca Dönmez, “Kadıköy’ü çok sevdiğim ve buralı olduğum için sadece Kadıköy Belediyesi’nin ilgilenebileceği bir alan seçtim.” diye belirtti.

“NE HİSSEDİYORSAN O”

Öğrenciler, 2017-2018 alan dersleri için konsept olarak “Ne hissediyorsan o” dediler ve bireyselliği ön planda tuttukları çalışmalarını sundular. Öğrenciler sergiyle ilgili olarak “Geçmiş, bugün ve gelecek Kadıköy’de sıkı sıkıya bağlıdır ve birbirini takip eder. Bu bağı simgelemek, alanda parkın ve sahil bandının kopukluğunu gidermek için de bu konsepti seçtik.” dediler.

Moda Parkı ile ilgili öğrencilerin geliştirdiği farklı fikirler ve konseptler, 14 Aralık akşamına kadar Barış Manço Kültür Merkezi’nde görülebilir.