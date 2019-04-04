Moda İskelesi’nden ses yok!

Dört yıldır çalışmaların devam ettiği Moda İskelesi’nde restorasyon ne aşamada? İskele ne zaman açılacak? İBB’den yanıt yok

Bundan 4 yıl önce başlatılan ancak hatalı yapıldığı için yeniden restore edilmesine karar verilen Moda İskelesi ile ilgili süreç devam ediyor. Ancak tarihi iskelenin ne zaman açılacağı henüz netlik kazanmış değil. Bu konuda Korumu Kurulu ve İBB bir açıklama yapmadı. Kadir Topbaş’ın başkanlığı döneminde başlatılan proje Koruma Kurulu’nun denetiminde sürdürülüyor.

Kadıköylülerin ulaşım için kullanılmasını istediği Moda İskelesi’nin hakkında geçtiğimiz şubat ayında İBB’ye sorularımızı ilettik ama aradan 2 aydan fazla zaman geçmesine rağmen İBB sorularımızı yanıtlamadı.

İBB’den yanıtlamasını istediğimiz sorular şöyle:

-Moda İskelesi’nin çalışmaları ne aşamada?

-Restorasyon çalışmaları ne zaman bitecek?

- Tartışma konusu olan restorasyon hataları düzeltildi mi?

-Restorasyon çalışmaları bitince Moda İskelesi kafe olarak mı kullanılacak?