Minibüsçüsünden kafesine #herşeyçokgüzelolacak seferberliği

YSK’nın İstanbul seçimlerini ertelemesinin ardından #herşeyçokgüzelolacak hashtagiyle sosyal medya üzerinden binlerce paylaşım yapıldı. Minibüs şoföründen kafe işletmecisine kadar herkes 23 Haziran için şimdiden seferber oldu. İşte Kadıköy’den örnekler…

YSK’nın 6 Mayıs’ta İstanbul seçimlerini iptal ederek ertelemesinin ardından, kararı hukuksuz bulan binlerce insan #herşeyçokgüzelolacak hashtagiyle Ekrem İmamoğlu’na destek mesajları attı. Sanatçıların yaptıkları paylaşımlarla gündeme oturan kampanya kısa bir sürede çığ gibi büyüdü.

Şimdi tüm İstanbullular 23 Haziran’da tekrar yapılacak seçime kilitlenmiş durumda. #herşeyçokgüzelolacak çağrısı etrafından birleşen binlerce kişi arasında, adı konulmamış bir seferberlik oluşmuş durumda. Kimi o gün kafesindeki çayı kahveyi ücretsiz vereceğini, kimi o gün minibüsüne binenleri ücretsiz taşıyacağını, kimi bedava kitap dağıtacağını söylüyor. İl dışından oy vermeye gelene ücretsiz kalacak yer veren hostel bile var...

İşte Kadıköy’de seçimlerin ertelenmesine tepki göstererek, 23 Haziran için kolları sıvayanlar:

“PARA KAZANMAMAYA RAZIYIM”

Osman Can, Kadıköy-Pendik hattında bir minibüsün şoförlüğünü yapıyor. Çocukluğundan beri bu hatta çalıştığını söyleyen Can, “Elimi taşın altına bu şekilde koyabileceğimi düşündüm. Demokrasi için insanları bedavaya taşıyıp, akşam da arabadan hiç para kazanmadan inmeye razıyım” diyor ve şöyle devam ediyor: “Halkın özgür iradesine ve demokrasiye yapılan bu haksızlık için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyorum. Kadıköy’de yapılacak çeşitli etkinliklere katılacak olanlar minibüsüme ücretsiz binebilirler. Oy kullanmaya geldiklerinde olabilir veya miting olursa oralara da ücretsiz taşıyabilirim. Minibüsçü arkadaşlardan benim bu hamlem sonrasında bana destek verenler var. Geçmişte CHP’li değildim, MHP’liydim. Ancak Bahçeli’nin yaptıkları sonucunda şu anda CHP’ye daha yakınım. Her şeyden önce Atatürkçüyüm. Bu tavrımda İmamoğlu etkisi de var tabii ki. Çocukluğumdan beri Kadıköy-Pendik hattında çalışıyorum. Elimi taşın altına bu şekilde koyabileceğimi düşündüm ve demokrasi için insanları bedavaya taşıyıp akşam da arabadan hiç para kazanmadan inmeye razıyım.”

ÖNCE OY SONRA ÇAY

Kadıköy’de bulunan Kuba Pasta Cafe de Kadıköylüleri 23 Haziran için kampanyayla karşılayanlar mekânlardan. #Önceoysonraçay adıyla hashtag başlatan ve seçim günü oy kullananlara çayın ücretsiz olduğunu duyuran mekânın sosyal medya çalışmalarını yürüten Oğuz Şahin fikrin nasıl çıktığını şöyle anlatıyor: “Halk arasında büyüklerimiz ‘Çay harareti alır’ derler. Seçimin yenilenmesiyle fazlasıyla artan hararetin seçim gününe de yansıyacağını tahmin ediyoruz. İnsanları hem oy vermeye teşvik etmek hem de üzerlerindeki harareti, gerginliği almak için böyle bir kampanya düşündük.”

Mekanın sahibi Ayten Özcan ise 23 Haziran’da ortaya çıkacak sonuca olumlu baktıklarını söylüyor: “Herkes gibi bizde ‘Her şey güzel olacak’ diyoruz. Sonuçta kimse hiç bir şeyin kötü olmasını istemez. Biz 23 Haziran gününe renk katacağımıza ve oy kullanmaya teşvik edeceğimize inanıyoruz. Herkesi o gün çayımızı içmeye ve ürünlerimizi tatmaya bekliyoruz.”

SANDIK BAŞINDAKİLERE KİTAP HEDİYE

Kadıköy’deki sahaflarla (Eflatun, Minyatür, Müteferrika gibi) birlikte eşgüdümlü kitap kampanyası başlatan Ümit Nar ise hem oy kullanmak için İstanbul’a gelen 50 öğrenciye hem de sandık başında saatlerce görev yapanlara kitap hediye edecek. Nar, bu çalışmanın nasıl başlatıldığını şöyle aktarıyor: “Seçim döneminin yaza gelmesi ve özellikle öğrencilerin memleketlerinde veya tatilde olmasından dolayı oy kullanamama ihtimalleri, bazı vicdanlı insanların sosyal medyada #BirOtobüsBenden etiketiyle harika bir örgütlenmeye gitmesini sağladı. İnsanlar örgütlendiler çünkü Ekrem İmamoğlu’nun hakkıyla kazandığı bu seçimin masada kaybedilme ihtimalinden rahatsızlar, hukuksuzluktan rahatsızlar. Hâl böyle olup, şahane bir örgütlenmeye gidilince, ben de birkaç meslektaşımla görüşerek böyle bir destek verme yoluna gittim. Biz sahaflara düşen, bu işi yaptığımız işin bir parçasıyla taçlandırmaktı, öyle de yaptık. Şimdi bu kolektif ruhun, dayanışmanın kendimizce bir parçasıyız. Çok mutluyuz ve kitapları hediye edeceğimiz arkadaşlarımızın da çok mutlu olacağını düşünüyorum.”

Birçok insanın çağrıya destek verdiğini söyleyen Nar, şöyle devam etti: “Çağrıyı Twitter’dan yaptıktan sonra gerek başka sahaf arkadaşlarım, gerekse bazı saygın, entelektüel isimler bana ulaşıp destek vermek istediklerini söylediler. Bu, ayrıca kıvanç verici. Gelecek olanları düşünürken, sandık kurullarında günlerce mesai harcayan arkadaşları unuttuğumuzu bir arkadaşın ikazıyla fark ettim. Şimdi, kitap vereceğimiz arkadaşlara yenilerini ekledik. Sandık başlarında nöbetteyken hediye edeceğimiz kitapları okuyacaklar. Bu da bizim için çok sevindirici.”

ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ HOSTEL

23 Haziran seçimleri için kampanyalara katılan bir diğer isim ise Kadıköy Kent Konseyi Esnaf Meclisi Başkanı Murat Sarraç. Sarraç, işlettiği Bristol Hostel’i 23 Haziran seçimleri için İstanbul’a gelen öğrencilere ücretsiz tahsis edecek. Sarraç, aldıkları kararı şöyle anlatıyor: “Şehir dışından gelecek gençlerde ‘Nerede kalacağız?’ düşüncesi var. Biz de 1 gecemizi heba edelim demokrasi için dedik ve böyle bir fikir ortaya çıktı. Kime oy veriyorsa veya kim geliyorsa kapımızı açıyoruz, taraf tutmuyoruz. Seçimlerin hakkaniyetli ve düzgün şekilde sonuçlanmasını istiyoruz. Şahsi olarak İmamoğlu’nu seviyorum. Haklı olan kazansın. Hiçbir beklentimiz yok ve bu sebeplerden ötürü kapılarımızı açıyoruz. İmamoğlu bir enerji verdi. Yerinde başkası olsa onu da desteklerdik. Sevgiyle başlayan her şeyin sonu sevgiyle biter.”