Haftalık Bağımsız Gazete 07 Mart 2019
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Mimarlar Odası’ndan Nuhoğlu’na teşekkür ziyareti

Kadıköy Mimarlar Odası üyeleri Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nu 5 yıl boyunca Kadıköy’e verdiği emekler nedeniyle teşekkür ziyaretinde bulundu

Mimarlar Odası’ndan Nuhoğlu’na teşekkür ziyareti
GazeteKadıköy

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Anadolu 1. Bölge Temsilciliği Başkanı Saltuk Yüceer ve yönetim kurulu üyeleri Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nu makamında ziyaret etti. Mimarlar Odası üyeleri, Aykurt Nuhoğlu’na Kadıköy’de görev yaptığı 5 yıl boyunca kamusal alanların savunulması, çevrenin korunması, Haydarpaşa Garı, Kuşdili Çayırı, Kalamış Yat Limanı, Tarım İl Müdürlüğü arazisi gibi kamusal alanlara ve kente sahip çıktığı ve mücadelede meslek odaları ile birlikte hareket ettiği için teşekkür etti. Mimarlar Odası üyeleri ayrıca Mardin, Erzurum ve Van’da Mimarlık bölümünde okuyan kız öğrencilerin, yaz okulları sürecinde Kadıköy’de staj yapmalarına destek verdiği için Kadıköy Belediyesine teşekkürlerini sundu. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da Mimarlar Odası’na kendisine verdiği destekten ve kente yönelik özverilerinden dolayı teşekkür etti.

Etiketler; #mimarlar odası #Kadıköy Mimarlar Odası #aykurt nuhoğlu
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