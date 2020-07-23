Mimarlar Odası Söğütlüçeşme için dava açtı

Mimarlar Odası İstanbul Şubesi, Söğütlüçeşme Tren İstasyonu için verilen “ÇED gerekli değildir” kararına karşı dava açtı

TMMOB Şehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odası İstanbul Şubesi geçtiğimiz yıldan beri Söğütlüçeşme Tren İstasyonu arazisine yapılmak istenen “AVM Tipi Gar” projesinin takipçisi. Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Akif Burak Atlar ve Mimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı Esin Köymen konuyla ilgili gazetemize değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu projenin katılımcılıktan uzak olduğunu dile getiren Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Akif Burak Atlar, şöyle konuştu: “İstanbulluları ve Kadıköylüleri dışlayan, ilgili paydaşları dikkate almayan bir proje süreci yürütülüyor. Tren istasyonu ve çevresini yoğun bir yapılaşmaya açan bu projenin bölgeye vereceği çevresel zararlar bir yana, oluşturacağı nüfus ve hareketlilikle yeni altyapı sorunlarına da yol açacaktır. Bölgenin arkeolojik anlamda sahip olduğu potansiyel de göz ardı edilmemeli. Yasal süreci diğer ilgili kurumlarla birlikte takip edip gar ve çevresini Kadıköylülerle birlikte korumak için haklı bir mücadele yürüteceğiz.”

“YAPILAŞMANIN ÖNÜ AÇILIYOR”

“ÇED gerekli değildir” kararına karşı Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından dava açıldığı bilgisini paylaşan Mimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı Esin Köymen, “Yapılan değişiklikle gar binasının yanı sıra çeşitli ticari fonksiyonlara yer verilerek yoğun bir yapılaşmanın önü açılacak. Bu durum demiryolu kullanıcılarının ulaşım ihtiyacının çok ötesinde bir yapılaşmayı öngörmektedir. Planlama alanından geçen Marmaray, yüksek hızlı tren ve metrobüs hatları, mevcut durumda bile, günün her saatinde yaya ve araç sirkülasyonu açısından yoğunluk potansiyeline sahipken, ilave edilecek olan fonksiyonların getireceği yükü bu alanın kaldırabilmesi de mümkün değildir.” dedi.

Hazırlanan proje tanıtım dosyasında bu yoğunluklar açıkça görüldüğünü söyleyen Köymen, “Kentin içinde kalmış az sayıda yeşil alanlardan biri olan bu alan, yeşil alan olarak kullanılmaya devam edilmelidir. Bir yandan Haydarpaşa Gar alanının bütünlüğü yapılan tahsis ve devirlerle parçalanırken diğer yandan Söğütlüçeşme İstasyonunu gara dönüştürmek için plan değişiklikleri yapılıyor. Bu süreç, yıllardır Haydarpaşa ve yakın çevresi ile ilgili olarak yapılan ve meslek odaları tarafından yargıya taşınan planların parçalı olarak hayata geçirilme çabası olarak algılanmalıdır.” diye konuştu.