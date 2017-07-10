Milyonlar “ADALET” istedi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan İstanbul’a başlattığı Adalet Yürüyüşü, 25. gününde Maltepe Sahil’de gerçekleşen “Adalet Mitingi” ile son buldu. Toplamda 432 kilometre yürüyen Kılıçdaroğlu, 600 binden fazla adım attı. Yaklaşık 2 milyon vatandaşın katılım gösterdiği mitingde Kılıçdaroğlu, 10 maddelik “Adalet Çağrısı” başlıklı manifesto okudu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı Adalet Yürüyüşü, 9 Temmuz Pazar günü Maltepe Sahil’de gerçekleşen “Adalet Mitingi ile son buldu. Ankara Güvenpark'tan 15 Haziran’da yürüyüşüne başlayan Kılıçdaroğlu, toplamda 432 kilometre yürüdü, 600 binden fazla adım attı. Kılıçdaroğlu’na yürüyüşünün 24. günü (8 Temmuz Cumartesi) 300 bin kişi eşlik etti. Tuzla’dan başlayan yürüyüş güzergahında toplamda 15 kilometreden fazla yol kat eden Kılıçdaroğlu, sırasıyla Pendik Sahil’de ve Kartal’da mola verdi. Yürüyüşünü başından beri E-5 Karayolu mevkiinde sürdüren Kılıçdaroğlu, 24. günde sahil yoluna indi. Kılıçdaroğlu, Kartal Dragos’ta kamp kurarak 24. gündeki yürüyüşünü sonlandırdı.

Adalet Yürüyüşü’nün 25. Gününde Kartal Dragos’tan Maltepe’deki miting alanına yolculuğa çıkan Kılıçdaroğlu, 3 kilometrelik yolu yalnız yürüdü. 171 futbol sahası büyüklüğündeki miting alanında 15 bin polis görev yaptı. İki milyon vatandaşın katılım gösterdiği mitinge, yoğunluktan ötürü giremeyen yüz binlerce vatandaş da oldu. Mitinge, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ve Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin’in yanı sıra binlerce Kadıköylü de katıldı. Miting alanına uzun tutukluluk süreçleri, sağlık sorunları olup da cezaevlerinden tahliye edilmeyenlerle ilgili dev bir dilekçe yerleştirildi. “İlgili Makama” başlıklı dilekçenin yanına, adaleti simgeleyen Themis’in heykeli de çizildi. Mitinge katılanlar ellerinde Türk bayrağı, üzerinde "adalet" yazılı döviz ve bayraklar taşırken; sık sık da “Hak, hukuk, adalet” sloganı attı.

Miting başlamadan önce Onur Akın ve Zülfü Livaneli kısa dinletiler verdi. Dinletilerin ardından Adalet Mitingi’ne destek veren çok sayıda sanatçı ve aydın sahneye davet edildi. Bedri Baykam, Eşber Yağmurdereli, Sumru Yavrucuk, İbrahim Kaboğlu, Rutkay Aziz, Nasuh Mahruki, Meltem Cumbul, Özgür Mumcu, Melika Demirağ, Kardeş Türküler, Erdal Erzincan, Levent Bozok, Orhan Alkaya, Atilla Atasoy, Ege, Kenan Kocatürk, Mustafa Alabora, Dilek Türkan, Gülriz Sururi, Redd ve Genco Erkal’ın da aralarında olduğu sanatçılar, hep bir ağızdan ‘Arkadaş’ şarkısını ve ‘Gençlik Marşı’nı seslendirdi.

“9 TEMMUZ YENİ BİR DOĞUŞTUR”

Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte saat 18.00’de sahneye çıktı. Kılıçdaroğlu, konuşmasına Adalet Yürüyüşü’nde kendisine destek verenlere teşekkür ederek başladı. “15 Haziran 2017’de sabah saatlerinde Ankara Güvenpark’ta başlattığımız yürüyüşü Maltepe’de noktaladık.” diyen Kılıçdaroğlu, “Ama kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin bu yürüyüş bizim ilk adımımızdır. Herkes şunu çok iyi bilsin, 9 Temmuz yeni bir adımdır, 9 Temmuz yeni bir iklimdir, 9 Temmuz yeni bir tarihtir, 9 Temmuz yeni bir doğuştur.” diye konuştu.

“NEDEN YÜRÜDÜK?”

Kılıçdaroğlu, “neden yürüdük” sorusuna ise şu şekilde cevap verdi: “Olmayan adalet için yürüdük, mazlumların hakkı için yürüdük, hapisteki milletvekilleri için yürüdük, tutuklu gazeteciler için yürüdük. Bugün Sözcü muhabiri Gökmen Ulu’nun doğum günü, kendisine buradan Maltepe Meydanından mutlu yıllar diliyoruz. İçerdesin kardeşim biliyorum, hapistesin kardeşim biliyorum. Ağabeylerin, gazeteci ağabeylerinle beraber, üstatlarınla beraber hapistesin biliyorum. Ama unutma Maltepe Meydanı senin yanında, gazetecilerin yanındadır. Çocuk işçiler için yürüdük, taşeron işçiler için yürüdük, hapisteki askeri öğrenciler için yürüdük, hapisteki er ve erbaşlar için yürüdük ve linç edilen askerler için yürüdük. Tek adam rejimine karşı çıktığımız için yürüdük, FETÖ’ya karşı olduğumuz için yürüdük, Gazi Meclise sahip çıktığımız için yürüdük. Yargı siyasetin emrine verildiği için yürüdük, devlette liyakat sistemi kalmadığı için yürüdük, KHK ile görevlerinden atılan, işlerine geri dönmek için hak arayan, hak aradığı için terörist ilan edilip hapse konulan, açlık grevindeki kardeşlerimiz Nuriye ve Semih için yürüdük. Can ve mal güvenliği olmadığı için, korku iklimi nedeniyle konuşamayan iş dünyası için yürüdük, FETÖ’nün siyasi ayağı ortaya çıksın, gerçek darbeciler yargılansın diye yürüdük. 249 şehidimiz ve 2301 gazimiz için yürüdük. Şehitler ve gaziler arasında ayrım yapıldı, ikilik yaratıldı. Ayrım yapılmasın diye yürüdük. Özetle bu ülkede adalet için yürüdük, adaleti getirmek için yürüdük.”

“SOKAKSA EVET, SONUNA KADAR SOKAK!”

Kılıçdaroğlu, kendisine yönelten sokak eleştirilerine de şu sözlerle yanıt verdi: “Yürüyüşe başladığımızda belli çevrelerden eleştiriler geldi. “Efendim adalet sokakta aranmaz” diyorlar. Eğer bir ülkede büyük haksızlıklar varsa, adaletsizlikler, eşitsizlikler varsa o ülkenin mahkemeleri bağımsız değil, siyasi otoritelerden talep alıyorlarsa, hukukun üstünlüğüne göre, vicdanlarına göre hakimler değil de, siyasi otoritenin beklentilerine göre karar veriyorlarsa, milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkileri gasp edilmişse, Türkiye Büyük Millet Meclisi dumura uğratılmışsa, halkın gözü, kulağı ve sesi olan basın susturulmuş veya iktidar tarafından teslim alınmışsa o zaman adalet arayışımızın tek yeri o da sokaktır. Darbeyi önlemek için sokak güzel, adaleti getirmek için sokak kötü. Darbeyi de önleyeceğiz, adaleti de getireceğiz. Sokaksa evet, sonuna kadar sokak!”

“UMUDUMUZU YENİDEN YEŞERTTİK”

Yürüyüşün, ülke için bir dönüm noktası olduğuna da değinen Kılıçdaroğlu, “Toplum olarak korku gömleğini çıkarıp çöp sepetine attık. Çekinmeyeceğiz, cesur olacağız, biz cesur insanlarız. Milli Kurtuluş Savaşını vermiş bir milletiz biz. Korkuya teslim olmak bizim kültürümüzde yoktur. Yalnız olmadığımızı gördük. Tüm Türkiye’ye ve dünyaya yalnız olmadığımızı duyurduk. Adaletli bir Türkiye kuracağımızı gördük ve bunu bütün dünyaya seslendirdik. Umudumuzu yeniden yeşerttik, artık hepimiz umutluyuz.

10 MADDELİK ADALET ÇAĞRISI

Kılıçdaroğlu, konuşmasını ardından 10 maddelik “Adalet Çağrısı” başlıklı manifesto okudu. Manifestonun maddeleri arasında; 15 Temmuz darbe girişiminin siyasi ayağının ortaya çıkarılması, OHAL’in son bulması, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının olması, hukuk devleti ilkesine geri dönülmesi, muhalif görüldüğü için haklarından yoksun kılınan akademisyenler ve diğer kamu görevlileri görevlerine iade edilmesi, tutuklu milletvekilleri ve gazetecilerin serbest bırakılması ve barışçıl bir dış politika izlenilmesi talebi vardı. Kılıçdaroğlu, manifestoyu okumayı bitirdikten sonra alandaki milyonlarca vatandaştan ellerini kaldırarak, adalet talebini onaylamasını istedi. Kılıçdaroğlu’nun ailesiyle birlikte beyaz güvercin uçurması ve karanfil dağıtmasıyla miting son buldu.